子不语

“我想中国人可以更加开放，对隐私问题没有那么敏感，如果他们愿意用隐私交换便捷性，很多情况下他们是愿意的。”

——3月26日李彦宏在中国高层发展论坛上表示

中国人对隐私没那么敏感？

在琢磨写这篇稿子的时候，我就接到三个电话，一个问我淀山湖边的别墅有没有兴趣，一个问我小孩要不要学英语，还有一个问我有没有融资方面的需要。我一如既往地在听完电话对面热情的寒暄之后默默地挂掉了电话。中国人对隐私并不是不敏感，而是对隐私被侵犯已经无奈至麻木。

在中国古代的道德体系中，倡导的一直是所谓“无私”的价值观，君子坦荡荡，一言一行都应为天下表率，方为大德。再有能耐的官员，别说私生活有问题了，哪怕在私下的场合穿错一件衣服用错一件用具，言官都会闻风而奏，侵犯隐私成为政敌之间相互攻讦的工具；即使在民间，使十数户为一里，百数户为一甲，里甲之内大家互相监督彼此的生活，侵犯隐私成为防民之手段。

许多情况即使到现在都没有改变——在弄堂住过的人，恐怕都经历过无数双眼睛紧紧盯着街坊之间一举一动的时光。比如哪个单身男性家里要有生面孔的女子出入，恐怕一整条弄堂都会被惊动起来……

中国人缺乏捍卫隐私的传统这是事实，但这不代表中国人天生对隐私就缺乏敏感，更不代表让渡隐私去交换一些别的东西即是出于自愿。人们只有在捍卫完自己生存的权利之后才有余裕去捍卫生活的权利，在保障完自己的财产权之后才有余力去保障隐私权。这是一个社会权利意识觉醒的必由过程，也是文明进步的方向。

当然在互联网时代，用隐私去交换便捷性这一点，并非百度首创。在Windows操作系统问世之时，其自带的浏览器就具有一项神奇的功能叫做Cookies。我上高中那会儿，我爸给我买了台电脑让我学习用，我总是忍不住上网去浏览一些丰富多彩的网站。我爸好瞒骗，但有一天我表弟来我家，发现了我的浏览记录，迫不及待地去向我爸告状……这件事之后我起码恨了我表弟三五年。

社会文明程度越高，公众越注重个人隐私保护，反之亦然。因此，当发现用户对隐私问题没有那么敏感时，帮助他们提高隐私保护意识，无疑更有利于构建更高水平的商业文明。让渡隐私必须给用户选择权，这是互联网公司必须遵守的道德与法律底线。李彦宏先生难道不知道，中国的互联网用户，在大多数情况下，并非愿意用隐私去交换所谓的便捷性，而是根本没得选。千百年前，他们没得选，必须用隐私去交换统治者监管的便利，现在他们同样也没得选，他们让渡隐私，获得的并不是自己的便捷，而只不过是让互联网公司打着技术革命的幌子，获得更为巨大的商业利益罢了。

我一天要接十几个骚扰电话，我哪里便捷了？我用百度想搜个东西，首先要接受你一堆垃圾广告的狂轰乱炸，我哪里便捷了？

隐私权的觉醒，需要社会的引导和鼓励，法制的规范和监督，也需要行业的自律。美国人在互联网隐私保护这块做得未必就真的很好，但至少一方面不断通过立法，针对商业部门大规模滥用信息，先后出台了 《金融隐私权利法》、《录像隐私保护法》、《驾驶员隐私保护法》等等，反正发现漏洞就扑过去规范，另一方面也不断提倡着行业进行自律。Facebook刚出了隐私泄露的问题，虽然用户也很无奈，至少扎克伯格会在露面的时候显得灰头土脸。

但中国掠夺隐私的始作俑者，却在此间傲慢地表示“中国人对隐私没那么敏感”“很多情况下他们是愿意的”。这就好比百度把咸猪手都伸到人家裙子底下了，还流着口水一脸无赖地说，“原来你没那么敏感”“原来是你自己愿意的”。

流氓。