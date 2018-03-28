新华社记者 韦骅 卢羡婷 钟泉盛

第二届中国杯于26日落下帷幕，虽然中国队战绩惨淡，但从整届杯赛所展现的内容来看，无论是对于球迷还是国足，这都是一届值回票价的中国杯。

随着国际足坛对中国市场的开发力度越来越大，每年访华尤其是在夏季来到中国热身的球队越来越多，但大多数比赛属于商业赛，真刀真枪的较量并不多见。教练出于对主力球员的保护和达到让整个球队热身的目的，往往不会让队内的明星级球员打满90分钟，并且选择一些球迷们不熟甚至都叫不出名字的球员登场亮相。这么做无可厚非，但对于花费不菲的球迷来说，这显然与他们的期望值相去甚远。

球迷们希望看到明星，希望看到有内容的比赛，这次的中国杯做到了。受邀的三支球队乌拉圭、威尔士和捷克虽然不是堪比巴西或德国这样的顶级强队，但实力均不可忽视，而且相比于首届赛事各支球队仅派出二线阵容，此次苏亚雷斯、贝尔等大牌球员也悉数来华。

由于本次比赛期属于国际足联比赛日，所以每支球队都格外卖力，将要参加俄罗斯世界杯的乌拉圭队甚至将中国杯视作为数不多的备战机会。贝尔的风驰电掣、乔·阿伦的运筹帷幄、卡瓦尼的惊世倒勾，这些球员的绝技都真真切切地展现在了球迷们面前。

最后的决赛在笔者看来也是国内足球赛事中的一大经典，威尔士与乌拉圭踢出了一场并不亚于世界杯级别的较量。比赛中人仰马翻的场面屡见不鲜，各种技战术配合妙至毫巅。贝尔与苏亚雷斯打满了全场；为了扳平比分，威尔士后卫威廉姆斯在比赛最后时刻干脆打起了中锋；如果不是两支球队的重视，这样的场面绝对难以想象。

对中国男足而言，也是交了一笔有价值的“学费”。两场大比分失利，让中国男足再一次认识到了与世界足坛的差距。正如里皮所言：“我一直说需要和强队热身，如果我们保持严肃认真的态度，高质量地完成比赛，就会认识到与强队的差距，就知道要追赶这些强队需要付出多少努力。”

虽然中国队此前仅以一分之差错过了晋级世界杯决赛圈的机会，但此次中国杯应该能让国足和整个中国足球界清醒地认识到，想要真正站在世界杯的舞台，依旧任重而道远。

1乌拉圭队球员苏亚雷斯（前）在比赛中主罚点球

2乌拉圭队球员卡瓦尼在进球后庆祝

3威尔士队球员贝尔在比赛中庆祝进球