36款青团获评“2018年上海优质青团”称号-传统口味占“半壁江山”

晨报记者 徐妍斐

离清明小长假还有一个星期，沪上青团销售进入高潮。在最近举办的上海青团质量交流评审活动上，来自16家企业的36款青团脱颖而出，荣获2018年上海优质青团称号。记者注意到，这其中，传统豆沙、细沙口味的青团颇受欢迎，有15款； 而近年来非常吃香的（咸）蛋黄肉松青团也从“网红”变成“常红”，有7款名列其中。

豆沙口味青团受青睐

今年参评的青团大多数是用麦青汁制成的，少数是用艾草制成。评比中，无论是豆沙类青团还是花式类青团，知名企业、老字号企业的评分名列前茅，大多在95分上下，最高的达到了98.6分。

记者注意到，36款获得优质青团称号的产品中，有15款为豆沙、细沙口味的青团，几乎占到了“半壁江山”，可见传统口味青团的竞争力。

“网红”逐渐成“常红”

尽管近年来新出的青团口味不断接受市场考验，经历优胜劣汰的过程，但商家并没有停止创新的步伐。

响当当的网红青团“鼻祖”杏花楼的咸蛋黄肉松青团今年依然保持着旺盛的销售势头。此次评审中，几乎家家售卖现制青团的老字号，都有咸蛋黄肉松青团的身影，共有7款（咸）蛋黄肉松青团获评优质青团。而灵感取自上海名菜的“腌笃鲜青团”，如今也成为了新雅粤菜馆每年的招牌青团。

自打网红青团横空出世后，沪上青团口味的创新就层出不穷，腌笃鲜、蟹粉、马兰头、荠菜、霉干菜、紫薯，甚至还有熏蛋青团、烤青团等。

个别青团含水量偏高

此次参评的青团，根据各企业自定规格对每一品种逐个称量，未发现青团称重有负偏差，青团的净含量称重合格率为100%。

但是，仍然存在一些问题需引起重视。首先，个别青团的含水量偏高，青团皮粘纸、青团变形。而且，青团含水量过高极易发霉，会影响青团保质。其次，皮料色泽不匀，呈灰色现象，有的表皮有疙瘩，影响口感。另外，个别青团在皮与馅料的比例及融合度上还缺少最佳的配制。