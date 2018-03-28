脸书丑闻余波不断　英“脱欧”阵营被曝宣传造势期间资金使用违反规定-英国脱欧公投失去“自由公正”基础？

陈立希（新华社专特稿）

美国社交媒体平台脸书公司5000万用户数据被指由英国剑桥分析公司用于大数据建模，以便影响公众政治选择，分别涉及美国总统选举和英国脱离欧洲联盟公投。

舆论震惊之余，英国剑桥分析公司内部人士26日继续举报，“脱欧”阵营宣传造势期间资金使用违反规定，存在合谋，令“脱欧”公投失去“自由公正”基础。在自由民主党议员要求下，英国议会下院27日作紧急磋商。

被曝存在违法操作

最先曝光的脸书丑闻牵涉美国2016年总统选举。多家媒体报道，脸书5000万用户信息遭剑桥分析公司获取，用于在美国总统选举中针对目标受众推送广告。这一企业被指受雇于美国总统唐纳德·特朗普的竞选团队，试图利用大数据技术影响美国总统选举结果。

而后，剑桥分析公司前政治分析师布里塔妮·凯泽指认，剑桥分析公司为英国“脱欧”阵营做了大量工作，对外却矢口否认。英国信息监管局调查人员23日搜查剑桥分析公司在伦敦总部的办公地点。

25日，剑桥分析公司前工作人员克里斯托弗·威利曝光最新证据，指认“脱欧”阵营在公投前的宣传活动中违规使用资金并瞒报。

证据由威利和沙米尔·桑尼一同提供，后者在涉嫌违规的“脱欧”政治团体“投票脱欧”与“相信脱欧”中志愿工作。他们指认，“投票脱欧”与“相信脱欧”合谋，以规避单一机构宣传资金不得超过700万英镑（约合6236万元人民币）的规定。

从公开资料看，“投票脱欧”申报的“脱欧”宣传资金为677万英镑（6031万元人民币），但不包括它赠予“相信脱欧”的62.5万英镑（557万元人民币）。这笔钱被“相信脱欧”花在了聘请数字化营销公司上，它雇用的公司和“投票脱欧”一样，都是AggregateIQ公司。

值得一提的是，AggregateIQ 在美国的业务包括为英国剑桥分析公司开发软件。

已经“证据确凿”

代理律师事务所宾德曼斯事务所公开的证据大约50页，已递交英国选举委员会。

这些证据显示，“投票脱欧”除了资助“相信脱欧”，还协助“相信脱欧”打响知名度。两个团体不仅有相同办公地点、使用同样硬盘保存“脱欧”资料、还频频就“脱欧”事宜沟通。

“投票脱欧”的代表成员包括英国外交大臣鲍里斯·约翰逊。“相信脱欧”则主要针对学生群体。

多名法律界人士认为，单从书面证据看，已经“证据确凿”。

威利说，AggregateIQ 公司雇员曾告诉他，“投票脱欧”与“相信脱欧”关系非法，因为按照规定，政治团体不得暗中联手协作。

威利说，公投背后有违规操作，令人质疑公投结果。“如果英国做出的是不可逆转的决定，我们需要相信这一决定经过了自由公正的投票，而这些证据使这种自由公正存疑。”

宾德曼斯事务所律师塔姆辛·艾伦在新闻发布会上说，“投票脱欧”和“相信脱欧”协调行动“嫌疑重大”，意味着“投票脱欧”违规使用资金。有理由怀疑“投票脱欧”宣传运作主管多米尼克·卡明斯与“相信脱欧”共谋，不仅介入“相信脱欧”组织、活动，还牵扯到后者的资金收支。

另有律师认为，“投票脱欧”高层斯蒂芬·帕金森和克利奥·沃森同样应当受到调查。他们已进入首相府工作，均否认行为失当。

“投票脱欧”首席执行官马修·埃利奥特否认最新证据，坚称“投票脱欧”没有违法，“选民可以相信，公投‘自由公正’”。