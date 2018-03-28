老字号“老半斋”炒菜区得点三个菜才能坐，顾客有些不乐意，店家有委屈：会有人自带点心占位-坐哪不是客 点啥都是吃

晨报首席记者 叶松丽

在上海，有很多家边上的老饭馆，它既招待南来北往的过客，也为周边的街坊邻居提供方便：不想做饭了，就到家边上的饭馆里点上三两个菜，或者就吃一碗面，丰俭由己，来去方便。店家不挑客，不计较。久而久之，家边上的饭馆就有了家的味道，无论我们走到哪里，这个味道始终在我们的记忆里，成了我们挥之不去的乡愁。老一代街坊邻居去了，又一代街坊邻居来了，家边上的饭馆也就变成了老字号。

老半斋大约也是这样。1905年开店，风风雨雨一百多年，有一代又一代顾客的惠顾认可，走到了今天，在上海成了一家知名度很高的淮扬菜老字号饭店。这家饭店生意好到什么程度？据说一天能卖出900至1000碗刀鱼汁面，服务员忙得团团转，门外却总是挤满排队的顾客。

人太多了，饭店想到用“三个炒菜”的条件来给想点菜的顾客立个“门槛”。钱不多，但顾客会感觉到自己消费的自主权受到伤害。这也许不是一家百年老店的初衷，但是，这个举动却真实地给顾客心里添堵，顾客还会回来吗？口碑又从何谈起？

实际上，这不仅仅是一个简单的经营理念的问题。怎样为顾客提供更加称心的服务，想办法为顾客提供更加舒服的消费环境，让我们的服务更加走心，我们的老字号商户更需要走在引领的行列。

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