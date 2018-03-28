早春浪漫哪里寻？校园赏樱去-同济四平路校区“樱花大道”成为申城新景点，每年赏樱季吸引众多游人前来观赏

晨报记者 林颖颖 实习生 丁珏汭

早春三月，赏樱正当时。在申城的赏樱季，有一个“地标”不得不提，那就是同济四平路校区的“樱花大道”。这里的樱花越来越有名气，每年春季都会吸引众多居民和游客前来观赏游玩。

樱花、音乐、人潮。昨天，记者在同济的“樱花大道”实地踏访，真切地感受到了一份早春浪漫。

留影，与校园做花季告别

昨日，在同济四平路校区南门入口的“樱花大道”上，两旁的樱花盛放，置身其间的人们纷纷拿着相机拍照留影。许多同济大学的毕业生穿起了毕业袍，戴着学位帽，他们要把美好的一刻在此定格，和校园来一个花季告别。

赏樱的人群，更多的是慕名而来的市民。从长宁特地赶来的张先生带着专业摄影装备，一边拍花，一边拍人，自得其乐。“我坐地铁过来，路上一小时，看到这么美的樱花。值了！”说话间，张先生的同伴突然发现一位樱花树下的女士，身姿特别婀娜，“又找到模特啦，大家快去拍！”

居民刘女士抱着孩子来到樱花大道。她告诉记者，听人说，同济的樱花大道很好看，她是一位全职妈妈，趁工作日人少，特地带孩子来看看樱花，拍拍照，愉悦心情。“没想到工作日也有这么多人来看樱花。”

拉手风琴老爷爷来助兴

昨天下午3点，一到同济樱花大道，很多人都会被悦耳的手风琴声吸引过去。走近一看，一位拉手风琴的老爷爷，身旁围绕着很多人，他每拉完一首曲子，就会问有没有人能听懂，有没有人可以给他伴舞，“这是一首意大利的曲子，讲的是一处风景，就好像是我们的杭州西湖”。

“拉手风琴不仅能锻炼我的身体，还能给自己和别人带来快乐。”老爷爷告诉记者，他就住在同济旁边，这几天同济樱花大道的樱花开了，他已经连续四天来这边拉手风琴为赏樱的人们助兴了。

每年同济大学的樱花开了之后，这位老爷爷都会来拉手风琴，已经吸引了很多粉丝，有一个摄像的小伙子每天跟着他帮他拍摄。他还开心地指着旁边两位画素描的小姑娘说，“你看，她俩画得多好”。作画的女生是同济建筑系的学生，一边向记者展示刚刚完成的作品一边说：“我很喜欢爷爷的造型，而且在这里有樱花，有音乐，画画让人轻松。”