今日冲击25℃未来5天多云为主-莫负春日好时光

记者 徐妍斐

晨报讯 阳光和煦，春风送暖，近期申城开启一连串“20℃+”的好天气。而今天即将到达这轮升温的顶点，最高气温25℃，有望成为今年入春以来最暖的一天。只是昼夜温差超过10℃，早晚仍需注意保暖。

最近暖和的不止上海。本周北方大部地区的最高气温都在20℃以上，其中西北地区东部、华北、黄淮等地可达25℃以上，华北东南部、陕西关中及黄淮局地甚至可达30℃上下。“冰城”哈尔滨在26日的最高气温达到了22.6℃，创下58年来的纪录，也超过了上海当天21.8℃的最高气温。昨天两地的最高气温也相近。不过，和即将迎来气温“跳水”的哈尔滨不同，上海今天继续受高气压控制，为晴到多云天气，气温更上一层楼：早晨最低气温在14℃左右；白天气温进一步上升，预计最高气温可达25℃，让人提前领略一下“热”的感觉。

从徐家汇站统计数据来看，3月下旬期间出现日最高气温超过25℃并不罕见，在过去的11年中，有3年共7天在3月下旬日最高气温超过25℃。3月下旬极端最高气温达32.0℃，出现在1945年。

周四，上海云系略有增多，为多云天气，最高气温在23℃左右。周五到周日，本市云系进一步增多，以多云或阴天为主，日最高气温仍在20℃及以上，正是踏青好时节。

气象专家介绍，通常上海在3月中旬左右进入气象意义上的春季，3月下旬尚属于初春，日最高气温平均在15℃上下。但此时由于天气系统更替频繁，气温常有大起伏。而在某些时段，天气连日晴好，少有冷空气影响时，往往会出现升温显著情况。总的来说，初春天气还不稳定。