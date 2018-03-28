上海首条APM轨交线周六试运营，每天运营约17小时-无人驾驶轨交乘坐“姿势”大不同

晨报记者 钟晖

乘坐无人驾驶的轨交线是啥滋味？本周六起，上海首条无人驾驶APM（Automated People Mover systems，旅客自动运输系统）轨交线——浦江线将迎来送往，这也是上海投入运营的第17条轨交线（含磁浮）。届时，上海轨道交通网络运营总里程将从666公里增至673公里，继续领跑国内外同行。

由于浦江线选择了车辆噪音相对较小、启停加减速快捷的APM 系统，可谓上海地铁的“小快灵”。同时，浦江线自助服务系统相较普通轨交线更寻常多见，浦江线乘坐时的“姿势”与传统轮轨制式的地铁存在不少差异。

行车安排：

列车最短间隔3分20秒

浦江线全线位于浦江镇，与8号线沈杜公路站实现换乘，换乘步行时间约2分钟。全线共设6座车站，均为高架车站（详情见制图）。

浦江线开通试运营初期，全天单一交路运营。工作日列车最短运行间隔为高峰时段3分20秒，双休日全天均匀间隔6分钟。起点站汇臻路站最早5：40首发，最晚22:42（到达）结束运营，全天运营约17小时。

需要提醒乘客注意的是：8号线市光路往沈杜公路站末班车到达时间为23：35，浦江线沈杜公路站往汇臻路站末班车发车时间为22：30。提醒夜间在沈杜公路站换乘浦江线的乘客，注意末班车换乘衔接，夜间22：30后，需换乘地面公交。

安全保障：

列车内设有乘客对讲系统

浦江线没有驾驶室，车头和车尾以乘客座位取而代之，配以超大景观车窗，线路周边景色迎面而来，浦江郊野公园的宏大壮观也可一览无遗。不过，车厢没有任何工作人员，万一发生紧急情况乘客该怎么办？运营方如何应对？

据负责浦江线运营的申凯公司董事长田益锋介绍，为了及时掌握现场动态情况，浦江线在车站及列车上都设有乘客对讲系统。记者在车厢内发现，在乘客座位旁边有一个红色的“紧急呼叫”装置，按钮外层有一个保护片，一旦有突发情况，乘客可以用手指点破保护片，立刻可以和控制中心的工作人员对话，寻求工作人员帮助（装置详情见制图）。

“我们在浦江线主导‘乘客自助服务’，不过在初期会加派人员现场值守。”昨天，申通地铁集团副总裁邵伟中明确表示，此次是首次引入APM，主要是呈现“智能交通出行”新理念。为此，通常情况下，一座车站由一名工作人员值守，高峰时段再增设岗位。相较于传统地铁站依赖人工辅助出行，浦江线自助服务系统将更寻常多见，乘客可通过此类设备自主处理或呼叫工作人员获得帮助。此外，浦江线所有车站闸机均已开通“刷码过闸”进出站。

［乘坐新“姿势”］

车厢连接处禁止站立

不少乘客在地铁里，很喜欢站在车厢与车厢之间的连接部位，感觉这里不被人打扰，站立也比较稳当。不过，乘坐浦江线是禁止这样的站法的。

昨天，邵伟中特别提醒乘客，在列车运行全程中要注意站稳并紧握扶手，切勿在车厢连接通道处站立停留。“浦江线有个特点，就是折弯多、转弯半径小，因此在经过弯道的时候，连接部位就会产生一点偏离或移动，此刻人在车厢连接处会站立不稳，为此我们在地面特别设有文字提醒语‘车厢连接处站立危险’。”

千万不要走到轨道上去

万一列车出现车门失灵自动打开等故障，乘客千万不要走到轨道上去，浦江线列车的电力驱动系统在地面轨道上，因而轨道是带电的。还有，非紧急情况下，严禁乘客随意触动列车上的应急设施设备，如遇紧急情况请使用车内紧急呼叫按钮呼叫工作人员；同时，在车站站厅、站台内也均设置了较多的“求助按钮”，但运营方也提醒大家勿随意触动。遇突发状况需使用紧急停车手柄时，在拉下手柄后，列车将运行至下一站站台停车，也就是说，列车是不会在车站以外的轨道上停车的。

车厢内站立务必拉紧扶手

值得一提的还有，乘客在车厢内站立，务必要拉紧扶手。

和普通地铁列车的平稳感觉有明显不同，浦江线列车在开行时，速度较快，车厢有晃动感，因此，乘客在车厢内站立一定要拉好扶手。

由于浦江线采用胶轮路轨，且列车编组少、相对轻巧。传统地铁列车是钢轮钢轨，而浦江线是橡胶轮胎，为混凝土走行面，某种程度上有点像公交车，列车开行时，乘客感觉车厢有点晃动，为此要注意站得稳当些。

［轨交新知识］

APM可实现高频次发车，车门宽度近2米

浦江线采用全自动胶轮路轨APM无人驾驶系统，是上海地铁首次纳入全网络的新型中运量轨道交通系统。该系统在世界范围内已有广泛应用，最大特点在于全自动运营，如：法国雷恩APM 地铁线、伦敦道克兰轻轨、巴西圣保罗地铁15号线以及国内的北京机场联络线和广州珠江新城APM均采用该制式运营。

与传统地铁相比，这一制式究竟有何好处？据运营方介绍，该地铁制式有节能安全兼顾人性化设计，其列车采用轻量化车体、再生制动及智能电力管理系统，最大限度地降低了能量消耗。在安全性方面遵循“安全导向”原则，配备高可靠性的“防爆钢圈轮胎”。而且，全线列车运行情况及各站运营状态均由控制中心集中调度监控，还配备有先进的信号系统，做到科学、精确、及时把控全自动无人驾驶模式。这一运营制式的好处还有：可降低行车间隔、实现高频次发车，在保障运营安全的同时可进一步减少乘客候车时间。

在人性化设计方面，相较于目前的地铁A型车车门1400毫米的宽度，浦江线列车车门宽度达到了1980毫米，更有利于加快乘客上下车速度，从而减少停站时间，缩短发车间隔，提高发车频率。此外，浦江线列车还设置了轮椅车停靠区域，该区域位于往汇臻路方向的第一节车厢，往沈杜公路站方向的则位于车尾，乘客可根据车站引导标识在指定车门候车。