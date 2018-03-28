普陀9个小区居民共享“公共客厅”-出门15分钟内解决医疗、用餐、托养等需求

记者 李晓明

晨报讯 走出家门，步行15分钟内，就能轻松解决医疗、健身、用餐等需求。昨天，随着普陀区长征镇新城片网格化综合管理服务（中心）启用，该区域东旺、祥和家园、祥和名邸、真源、象源丽都等9个小区的居民有了共享社区资源的“公共客厅”，为居民提供“一站式”服务，打造“15分钟生活服务圈”。

新城片网格化综合管理服务（中心）位于真光路798弄21号，共2层，建筑面积达1820平方米，是兼具党群服务、医疗服务、助餐助浴、长者照护、老人日托、社区托小、便民维修、法律维权、文体休闲、健身康复等10余项功能融合的综合服务空间。同时，城管、市容、社会保障等多个和群众生活密切相关的职能部门，也都有专业力量下沉到中心，使居民们不仅能在家门口的“公共客厅”里分享美丽家园建设成果，还能共同参与镇域治理。

家住真源小区的张阿姨今年60多岁了，平时一个人在家做饭不是很方便，送餐的话距离又有点远。现在，她只要出门步行几分钟，就能在管理服务中心的社区食堂，美美地吃上一顿，一日三餐都有不同的菜品可以选择。而且按照张阿姨的条件，还可以用老年卡购买优惠套餐，这让老人非常满意。除了社区老人外，周围的小区居民，包括上班白领，也可以前来“公共客厅”做客，享受社区食堂带来的福利。这个“公共客厅”除了食堂外，还有健身房、卫生站、老人日托、社区托小等设施和服务，能满足社区居民医疗卫生、文化健身、助餐助浴等各方面需求。

据普陀区长征镇相关负责人介绍，新城片区（中心）是按照“普陀区网格化综合管理服务片区（中心）建设”要求，规划建设并启用的全区首家片区中心，服务区域涵盖长征镇新城片区东旺、祥和家园、祥和名邸、真源、象源丽都、花苑、运旺、万豪、金沙雅苑等9个居民区及周边企业楼宇。为兼顾功能与效率，中心注重自治共治，促进群体融合，建立了社区轮值制度，每天由片区内一个居民区组织志愿者来中心提供服务，参与运营秩序维护，同时建立了信息公开、安全防控和公益服务三大智联体系，居民只要有一部智能手机和一张市民卡，就可以随时查询中心相关资讯，享受各类便民服务。

新城片区（中心）的启用，解决了老百姓家门口的事儿，为周边居民打造出了一个“15分钟生活服务圈”。据悉，长征镇怒江片、金沙片的片区中心也已在规划建设中，年底将有望与居民见面。届时，“公共客厅”功能将覆盖到整个长征镇。