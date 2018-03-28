临汾路街道开展“大调研、大走访”-拆违建，打造社区阅读亭

晨报实习生 荀澄敏 记者 申延宾

在静安区场中路1129弄思美公寓附近，有一个花园式阅读小广场，两个红色电话亭大小的“社区阅读亭”竖立在广场上，通过居民主动捐书首批已经募集了200本各类图书，每天都有10人次的居民前来借阅图书。

“社区阅读亭”运行两个月以来，实行免费借阅，200本图书仅有2本流失。据悉，阅读亭未来将逐步试点全天候、无人管理、自助借阅的管理模式，让居民随时随地手捧“书香”。

违法建筑变小广场

家住场中路1177弄紫藤苑小区的李叔叔，退休以后很喜欢读书，以往每周都要去一次位于保德路阳泉路上的临汾社区文化活动中心，借阅各类图书，每次步行来回大概需要1个小时。其实，李叔叔所住的小区位于临汾路街道最南端，周边大多为居民区，但社区图书馆却在街道的最北端，南片居民区的居民想要借阅图书确实不太方便。

当家门口的“社区阅读亭”一落成，李叔叔就来尝鲜了，“阅读亭的样式很像路边的公共电话亭，红色的外观也很洋气，每个亭子里都有四排书架，有人物传记、小说、各种实用图书等。”每周两次，李叔叔都要来借还图书，“手续也很方便，大家自觉填写图书名称和个人信息以及借阅和归还的时间，就可以了。”

其实，这个花园式阅读小广场原来是一栋四层高的违法建筑，长期对外租赁、无人管理、环境脏乱差。在“大调研、大走访”中，临汾路街道通过巡查和实地走访发现，有些房间作为仓库，随意堆放着器械、木头等易燃易爆物品，存在安全隐患。

住在后面一幢楼的李阿姨说：“我住在一楼，真的是常年难见阳光。”拆除了违法建筑，阅读小广场也让李阿姨的心情变好了，“除了可以借阅图书，小广场上还有樱花、绿化带、可供休息的长凳，以后冬天晒太阳、夏天纳凉都有了好去处。”

将试点全天候开放

实行居民免费借阅图书，而且全靠自觉还书，究竟能不能行？“社区阅读亭”运行之初，场中路1011弄居民区党总支书记王霖玮满是担心：“其实借书留下信息也是一个形式，我们既不规定借阅图书的时间长短，也不会去追究责罚不还书的居民。原本估计可能最起码要流失一半图书，让人出乎意料的是，两个月仅流失了2本书，居民们都很自觉，素质也都很高！”

目前，“社区阅读亭”由居民区志愿者进行管理，每天早上9点，家住思美公寓的陈如意便会打开阅读亭，清点一下前一天借阅情况，并做简单打扫。70多岁的陈如意说：“很多居民对阅读亭怎么运作还不太了解，因此我们还制作了捐书、借阅的简单说明，以及居委会的咨询电话，张贴在阅读亭上，方便居民了解。”

据悉，“社区阅读亭”的开放时间为每天9：00-11：00、14：00-16：00，这个时间段正好是上班族忙着上班、学生在校上课的时间，很多青年居民也向居委会反映，希望能够延长开放时间。

“两个月运行下来给了我们很大的信心。”王霖玮说：“我们将逐步试点全天候、开放式、无人管理的模式，让居民能够随时借阅，真正让图书漂流起来。”

据悉，临汾路街道还将建设8个类似的“社区阅读亭”，并组织相关的读书活动，营造社区阅读的氛围。