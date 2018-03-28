↑3月25日至28日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对我国进行非正式访问。访问期间，习近平同金正恩举行会谈。会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为金正恩举行欢迎仪式。新华社记者 鞠鹏 摄

新华社北京3月28日电 应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对我国进行非正式访问。

↑3月25日至28日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对我国进行非正式访问。访问期间，习近平同金正恩举行会谈。这是习近平和夫人彭丽媛在人民大会堂同金正恩和夫人李雪主合影。新华社记者 鞠鹏 摄

访问期间，习近平在人民大会堂同金正恩举行会谈。习近平总书记和夫人彭丽媛为金正恩委员长和夫人李雪主举行欢迎宴会并共同观看文艺演出。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强，中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁，国家副主席王岐山分别参加有关活动。

↑3月25日至28日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对中国进行非正式访问。这是习近平在人民大会堂同金正恩举行会谈。新华社记者 姚大伟 摄

在会谈中，习近平代表中共中央对金正恩首次访问中国表示热烈欢迎。习近平表示，你在中共十九大后电贺我再次当选中共中央总书记、就任党中央军委主席，前些天又第一时间电贺我再次当选国家主席、国家中央军委主席，我对此表示感谢。此次来华访问，时机特殊、意义重大，充分体现了委员长同志和朝党中央对中朝两党两国关系的高度重视，我们对此高度评价。

金正恩表示，近来中国大事喜事不断，去年中国共产党胜利召开十九大，前不久又成功召开全国两会，习近平同志受到全党全国人民拥戴，成为领导核心，并再次当选国家主席、国家中央军委主席，按照朝中友好传统，我理应来中国向您当面致贺。当前，朝鲜半岛局势急速前进，发生不少重要变化，从情义上和道义上，我也应该及时向习近平总书记同志当面通报情况。

习近平指出，中朝传统友谊是两党两国老一辈领导人亲自缔造和精心培育的，是双方共同的宝贵财富。回想当年，我们老一辈领导人怀着共同的理想信念和深厚的革命友谊，彼此信赖，相互支持，书写了国际关系史上的一段佳话。中朝几代领导人一直保持着密切交往，像走亲戚一样常来常往。在长期的实践中，中朝两党两国相互支持、相互配合，为社会主义事业发展作出了重要贡献。我和委员长同志都是中朝关系发展的亲历者和见证者。我们双方多次表示，要把中朝传统友谊不断传承下去，发展得更好。这是双方基于历史和现实，立足于国际地区格局和中朝关系大局，作出的战略选择，也是唯一正确选择，不应也不会因一时一事而变化。

习近平强调，中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，维护好、巩固好、发展好中朝关系始终是中国党和政府坚定不移的方针。我们愿同朝鲜同志一道，不忘初心，携手前进，推动中朝关系长期健康稳定发展，造福两国和两国人民，为地区和平稳定发展作出新的贡献。一是继续发挥高层交往的引领作用。高层交往在中朝关系发展中历来发挥着最重要的引领和推动作用。新形势下，我愿同委员长同志通过互访、互派特使、互致信函等多种形式保持经常联系。二是充分用好战略沟通的传统法宝。经常就重大问题深入交换意见，是中朝两党的光荣传统。要充分发挥党际交往的重要作用，促进两国各领域的交流合作，加强沟通与互信。三是积极促进和平发展。当前，中国特色社会主义已经进入新时代，朝鲜社会主义建设也进入了新的历史时期。我们愿同朝方共同努力，顺应时代潮流，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，不断增进两国人民福祉，为本地区和平、稳定、发展作出积极贡献。四是夯实中朝友好的民意基础。双方应该通过各种形式，加强两国人民交流往来，巩固两国友好关系民意基础，特别是加强两国青年一代交流，继承和发扬中朝友好的优良传统。

金正恩表示，习近平总书记对朝中友谊和发展朝中两党两国关系发表了重要意见，令我受到极大鼓舞和启发。双方老一辈领导人亲手缔造和共同培育的朝中友谊是不可撼动的。在新形势下传承并发展朝中友谊，是朝方的战略选择，任何情况下都不会改变。我此次来访，希望与中国同志见面，加强战略沟通，加深传统友谊。希望今后能有机会同总书记同志经常见面，并通过互派特使、致亲笔信等方式保持密切沟通，把高层会晤对两党两国关系的引领发展到新水平。

双方通报了各自国内形势。习近平表示，中共十九大制定了全面建设社会主义现代化强国的宏伟蓝图，2020年全面建成小康社会，2035年基本实现社会主义现代化，到本世纪中叶把中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。我们党将带领全国各族人民锐意进取，埋头苦干，为实现中华民族伟大复兴的中国梦继续努力奋斗。我们注意到，近年来委员长同志带领朝鲜党和人民，在发展经济、改善民生方面采取了一系列积极举措，取得了许多成果。我们希望朝鲜政治稳定、经济发展、人民幸福，支持以委员长同志为首的朝鲜劳动党带领朝鲜人民沿着社会主义道路不断前进，支持朝鲜同志为发展经济、改善民生所作积极努力。

金正恩表示，中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央发挥巨大的政治勇气和高度责任感，提出新思想新理念并加以落实，解决了很多长期没有解决的难题和大事，充分证明了中国党的路线是符合国情的正确路线，特别是总书记同志提出党要管党、全面从严治党，极大加强了党的建设，实现了党对各项工作的全面领导。当前，我们党也在加大力度，同逞威风、耍官僚、搞腐败的行为作斗争。衷心祝愿中国在全面建成小康社会、建设社会主义现代化强国的进程中不断取得新的伟大成就。

双方领导人就国际和朝鲜半岛形势深入交换意见。

习近平指出，今年以来，朝鲜半岛形势发生积极变化。朝方为此作出了重要努力，我们对此表示赞赏。在半岛问题上，我们坚持实现半岛无核化目标、维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题。我们呼吁各方支持半岛北南双方改善关系，共同为劝和促谈作出切实努力。中方愿在半岛问题上继续发挥建设性作用，同包括朝方在内的各方一道努力，共同推动半岛形势走向缓和。

金正恩表示，当前朝鲜半岛形势开始向好发展。我们主动采取了措施缓和紧张局势，提出了和平对话建议。按照金日成主席和金正日总书记的遗训，致力于实现半岛无核化，是我们始终不变的立场。我们决心将北南关系转变为和解合作的关系，举行北南首脑会晤，愿意同美方对话，举行朝美首脑会晤。如果南朝鲜和美国以善意回应我们的努力，营造和平稳定的氛围，为实现和平采取阶段性、同步的措施，半岛无核化问题是能够得到解决的。在这一进程中，我们希望同中方加强战略沟通，共同维护协商对话势头和半岛和平稳定。

会谈前，习近平在人民大会堂北大厅为金正恩举行欢迎仪式。

会谈后，习近平和夫人彭丽媛为金正恩和夫人李雪主举行欢迎宴会。习近平在致辞中表示，在这春回大地、万物复苏的美好时节，金正恩同志和李雪主女士对中国进行非正式访问，对双方深化沟通、加强协作、促进合作具有十分重要的意义，将推动两党两国关系在新的历史时期迈上新的台阶，为推动本地区和平、稳定、发展作出重要贡献。刚才，我同金正恩委员长进行了坦诚友好的会谈。我们一致认为，传承发扬中朝传统友谊，符合双方共同利益，是双方共同的战略选择。无论国际地区形势如何风云变幻，我们双方都会牢牢把握世界发展大势和中朝关系大局，加强高层交往，深化战略沟通，扩大交流合作，造福两国人民和各国人民。

金正恩在致辞中说，在朝鲜半岛形势空前巨变的情况下，我本着推动半岛和平稳定、继承和发展朝中友谊的良好愿望，对中国进行了快速访问。我首次出访就来到中国，表达了我继承朝中友好传统、珍视朝中友谊的心意。我同习近平总书记就发展朝中两党两国关系、各自国内形势、维护朝鲜半岛和平稳定等进行了成功会谈。我相信，在充满欢欣和希望的新春同习近平总书记进行的首次会晤，将迎来朝中友谊硕果，促进半岛和平稳定。

访问期间，习近平和夫人彭丽媛还在钓鱼台国宾馆养源斋为金正恩和夫人李雪主举行了午宴。习近平表示，钓鱼台国宾馆见证了中朝传统友谊的发展，两党两国老一辈领导人亲密无间的关系给我们树立了榜样。我们欢迎金正恩委员长和李雪主女士经常来中国走一走。

金正恩表示，朝中友谊弥足珍贵。我愿同总书记同志一道，遵循老一辈领导人的崇高意志，继承和发展历经风雨仍保持本色的朝中友好关系，并在新的形势下推向新的高度。

↑3月25日至28日，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对中国进行非正式访问。访问期间，习近平同金正恩举行会谈。这是金正恩参观“率先行动 砥砺奋进——十八大以来中国科学院创新成果展”。新华社记者 姚大伟 摄

金正恩还参观了“率先行动 砥砺奋进——十八大以来中国科学院创新成果展”。他对中国在科技发展和创新方面取得的成就表示钦佩，并在参观结束后题词留念。

中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，中共中央政治局委员杨洁篪，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政法委书记郭声琨，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长黄坤明，中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇，国务委员、外交部长王毅等参加有关活动。

朝鲜劳动党中央副委员长、组织指导部部长崔龙海，朝鲜劳动党中央副委员长、宣传鼓动部部长朴光浩，朝鲜劳动党中央副委员长、国际部部长李洙墉，朝鲜劳动党中央副委员长、统一战线部部长金英哲，朝鲜外相李勇浩等陪同金正恩访华并出席有关活动。