【央视快评】行进在奋斗的春天里

春天是播种希望的季节。新时代的春天属于奋斗者们！

“只要精诚团结、共同奋斗，就没有任何力量能够阻挡中国人民实现梦想的步伐！” 在十三届全国人大一次会议闭幕会上，习近平主席的重要讲话，深刻阐释伟大民族精神，热情讴歌伟大的中国人民，鲜明昭示中国共产党人的初心与使命。习主席的重要讲话，如春风吹拂着奋进在新时代的人们，凝聚起海内外中华儿女同心共筑中国梦的信心和决心。

回望中华民族的悠久历史，伟大的中国人民，创造了博大精深的中华文明，培育了历久弥新的中华民族精神。近百年来，面对被“开除球籍”的危险，在中国共产党的领导下，中国人民艰苦创业、奋斗不止，以敢教日月换新天的豪情壮志，书写了一个个人类历史的奇迹。我们每一步的奋斗征程都充满艰辛、饱含汗水，每一步的奋斗征程都记录着中华民族走向复兴的顽强意志。

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，13亿人民“撸起袖子加油干”，逢山开路遇水搭桥，创造了一系列历史性成就和历史性变革，中国特色社会主义进入了新时代，中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

今天，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴，也比以往任何时期都需要激扬奋斗精神，在实干中谱写新时代的新华章。

“幸福都是奋斗出来的。” 无论增强经济创新力竞争力、实现高质量发展，还是全民共治环境问题、推动绿色增长；无论振兴乡村、脱贫攻坚，还是激发全民族文化创新创造活力，哪个方面都不能离开奋斗，都不能缺少全体人民的参与。

宏伟的目标在前方召唤，壮阔的征程已经在脚下铺展，惟奋斗方能让激情绽放，惟奋斗方能让梦想成真。

“新时代属于每一个人，每一个人都是新时代的见证者、开创者、建设者。” 奋斗者的时代不会辜负每一个奋斗的人。习近平新时代中国特色社会主义思想为我们提供了思想武器、指路明灯。当前最重要的，就是要在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，凝聚全党全国各族人民矢志复兴的团结意志和奋斗力量，发扬伟大创造精神、伟大奋斗精神、伟大团结精神、伟大梦想精神，一步一个脚印坚定不移朝着既定目标前进。

天初暖，日初长，好春光。在这新时代的春天里，我们要接力奋斗、一往无前，书写出无愧于时代的奋斗者之歌。（央视评论员）