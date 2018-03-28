央视新闻

3月28日当地时间上午10时，中韩双方在韩国仁川机场对2017年发掘确认的20位志愿军烈士的遗骸进行了交接。

中国人民解放军仪仗队士兵从韩方士兵手中接回收殓志愿军烈士遗骸的棺木。中国驻韩国大使邱国洪为每具棺木盖上五星红旗，并轻轻将国旗铺好、展平。

“烈士们，我们来接你们回家了，”一片肃穆之中，中国民政部副部长高晓兵深情呼唤。中韩双方代表团人员面向烈士遗骸鞠躬致敬。

中方礼兵双手托起棺木，列队登上早已等候在一旁的中国人民解放军空军接运专机。登机口两旁的战士们齐敬军礼。

韩方连续第五年移交在韩中国人民志愿军烈士遗骸

3月26日上午，第五批在韩中国志愿军遗骸遗物装殓仪式在韩国仁川举行。

△3月26日，第5批在韩中国志愿军遗骸装殓仪式举行

韩国从2014年起将散葬在朝鲜半岛停战线以南的志愿军遗骸归还中国。2014年韩方归还中方437具志愿军遗骸，2015年和2016年分别归还68具和36具，2017年送还28具。

△3月26日，第5批在韩中国志愿军遗骸装殓仪式举行

据悉，韩方于2017年3月至11月在韩国境内共发掘出20具中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物。根据今年2月1日中韩双方在北京磋商达成的共识，装殓仪式结束后，中韩双方将会于3月28日上午在韩国仁川国际机场共同举行第五批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式。这是自2014年开始，韩方连续第五年向中方移交在韩中国人民志愿军烈士遗骸。

△3月26日，第5批在韩中国志愿军遗骸装殓仪式举行

一个讲了六十多年的回家故事

这是一段我们再熟悉不过的历史，它不仅是书本上无言的话语、生硬的数字，也是一个讲了六十多年的回家故事。

△3月26日，第5批在韩中国志愿军遗骸装殓仪式举行

在韩国北部坡州市、距离朝韩军事分界线仅6公里的一个村庄旁，一条泥泞的小路的尽头，有一座几乎很少有人知道的、颇为神秘的墓地。在这里，所有的墓碑，都不是按照韩国传统向南安放，而是朝着死者家乡的方向——北方。

这里共安放了数百具志愿军烈士遗骸，但他们到底是谁，叫什么名字，生于何年又死于何日，全部都是空白，木板做的简易墓碑上，写的最清楚的就是译为“中国军”的韩文。

△3月26日，第5批在韩中国志愿军遗骸装殓仪式举行

那年，那月，许许多多十几二十岁，在有些人眼中还是孩子的志愿军战士步入朝鲜战场。经历了几十次战斗后，有的连队的一百多张年轻面孔只剩寥寥之数，有的连队在猛烈的炮火下共赴光荣，还有的连队在冰天雪的战场上化作了“冰雕连”……

数万将士，烈骨忠魂，不留姓名地长眠在了异国他乡。

△2014年3月28日，中韩双方在韩国仁川国际机场举行在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式。

幸矣！从2014年开始，每至清明节前，我们总能等到一批批英雄荣归故里。

有的人，为了看他们一眼，已经等了几十年……

曾经，197653名中华儿女在异国他乡的土地上“寄宿”了六十多年，如今忠骨回家，带回家的还有带领大众解锁历史、回望历史、反思历史的“密码”。

△视频：致敬英雄 志愿军烈士 祖国接你回家！

3月28日，又一批英雄老兵回家

那份记忆、那段历史

也再次回荡在我们心里！

▌本文来源：央视新闻、中国新闻网、八一电视