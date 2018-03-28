营商环境没有最好，只有更好！李强今赴这三机构再抓推进

来源：上观新闻

作者：谈燕

市委书记李强今天下午就进一步优化营商环境，赴上海出入境检验检疫局、上海海关、市国税局、市地税局调研。李强指出, 营商环境没有最好，只有更好，打造一流营商环境需要持续用力、久久为功，要按照习近平总书记关于加大营商环境改革力度的指示要求，始终把企业、群众的需求作为我们工作的努力方向，坚持问题导向，深化改革创新，不断提升服务水平、提高服务效率，为上海实现高质量发展创造更好环境、提供更有力支撑。

调研地点：上海出入境检验检疫局

上海出入境检验检疫局业务量占全国近1/3，围绕优化跨境贸易营商环境，大幅降低查验比例，简化检验检疫流程，提升智能通关水平，深入实施长三角通关一体化，检验检疫入境平均时长较改革前缩短了93.1%。市领导仔细察看了该局规划展示中心、联动指挥中心，听取改革创新情况汇报。

李强对出入境检验检疫部门为上海深化改革、扩大开放所作的贡献表示感谢，希望围绕优化营商环境，进一步体现改革的力度、推进的速度，既要更加高效便捷，又要牢牢守住底线，让服务对象有更多感受度和获得感。检验检疫各类数据丰富，要充分发挥数据优势，加强精准分析预判，为科学决策提供参考依据。

调研地点：上海海关

随后，市领导来到上海海关，在现场业务指挥中心通过音视频连线，同洋山港进出口货物查验平台现场的一线工作人员亲切交流。上海海关承担着全国海关1/4左右的业务量，在专题调研基础上，形成了优化上海跨境贸易营商环境专项行动建议方案。

李强详细了解上海海关在服务中国国际进口博览会、推进跨境贸易管理大数据平台建设等方面的最新进展，对海关为服务上海经济社会发展付出的努力表示感谢。他说，要深入推进营商环境建设，根据服务对象的需求，不断加大改革创新力度，狠抓各项举措真正落地。希望上海海关围绕全市工作大局，更好服务保障中国国际进口博览会等重点工作，为打响“上海购物”品牌作出更大贡献。

调研地点：市国税局、市地税局

在市国税局、市地税局，李强听取本市税务系统工作情况汇报。近年来，全市税务部门主动服务自贸试验区、科创中心建设等重点工作，推出新办企业涉税事项当天办结、简化跨区迁移涉税业务办理、推行涉税事项全流程网上办理等优化税收营商环境举措。

李强对本市税务部门围绕中心、服务大局作出的积极贡献表示肯定。他说，税收环境是全市整体营商环境的重要内容，要坚持依法征税、依法办事，把该管的坚决管好，把该放的坚决放掉，以依法、规范、透明的管理和服务赢得市场主体认可。要坚持需求导向、问题导向、效果导向，深化税务系统“放管服”改革，让服务对象在涉税活动中更有获得感。要着眼长远，培育优质税源，助推有潜力的优质企业发展。要加强队伍建设，把政治思想建设放在首位，加强专业知识培训，让更多年轻干部、专业人员走到前台、成长成才，为优化营商环境提供有力保障。

市领导周波、诸葛宇杰参加调研。

本文图片由陈正宝 摄