上海各界人士沉痛送别市高院原院长顾念祖同志

来源：上观新闻

作者：谈燕

中国共产党的优秀党员，上海市第十届人民代表大会常务委员会副主任，上海市高级人民法院原院长、党组书记顾念祖同志遗体告别仪式，今天上午在上海龙华殡仪馆举行。

顾念祖同志因病医治无效，于2018年3月24日6时38分在上海逝世，享年89岁。

顾念祖同志病重期间及逝世后，中央领导同志、其它有关方面领导同志以各种方式表示关心、慰问和深切哀悼。

今天上午，龙华殡仪馆大厅内庄严肃穆，顾念祖同志的遗体覆盖着中国共产党党旗，安卧在鲜花丛中。9时30分许，市领导李强、应勇、殷一璀、董云虎、吴靖平、陈寅、诸葛宇杰等向顾念祖同志遗体三鞠躬，作最后送别。市人大常委会、市政府、市政协相关负责同志和老同志，有关单位和部门负责同志，顾念祖同志亲属、同事、生前友好也前往送别。

顾念祖同志逝世后，送花圈或发唁电的还有中共中央组织部、最高人民法院等。

顾念祖同志1929年5月生，江苏省常州市人，1949年2月参加革命工作并加入中国共产党。

顾念祖同志为革命、建设和改革开放事业奋斗了近七十个春秋。上海解放时，参加了接管上海旧法院，投入到新中国成立后上海法院建设。他坚决拥护党的十一届三中全会以来的路线方针政策，为上海法院从“文化大革命”破坏后的迅速重建和不断发展作出了积极贡献。先后任市高院党组副书记、中级法院院长，市高院党组副书记、副院长，市高院院长、党组书记，他严肃执法、秉公办案，为上海法院的建设发展呕心沥血、励精图治，为维护上海的社会治安和经济秩序，促进社会主义市场经济的健康发展，推动上海改革开放作出了巨大努力。任市人大常委会副主任期间，发挥政法工作经验，为依法治市提供有力保障。离休以后，仍心系法院工作和国家法治建设，为法院规范化、专业化、职业化建设贡献心力。

顾念祖同志把毕生精力献身于新中国的政法事业。他襟怀坦白，忠诚正直，光明磊落，刚正不阿；他作风民主，待人友善，谦虚谨慎，团结同志；他严于律己，艰苦朴素，清正廉洁，淡泊名利。他的一生是革命的一生、奋斗的一生，全心全意为人民服务的一生。他崇高的革命品质和宝贵的精神遗产，永远值得我们学习和敬仰。

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