中国·上海2021年赛艇世锦赛会徽形象评选今日启动-选出你心中的上海城市形象

晨报记者 王 嫣

2017年10月，在美国举行的国际赛艇联合会代表大会上，上海以全票获得2021年赛艇世锦赛的举办权，这也是世界赛艇顶级赛事首次落户中国。

世界锦标赛的成功申办，既实现了中国赛艇人的夙愿，也体现了世界对中国赛艇的认可，更是中国体育走出去请进来战略的成果。同时，对于上海这样一个时尚现代而且水系非常发达的城市来说，既为市民提供了更多的水上休闲运动项目选择，也为发展具备上海城市独特文化的健身项目提供了更多空间。同时推动了赛艇运动在上海乃至中国的普及，展示上海现代化国际大都市形象，促进我国水上运动产业发展。

2011年以来，赛艇世锦赛曾在斯洛文尼亚的布雷德、韩国的忠州、法国塞瓦省的艾格布莱特勒拉克湖以及美国佛罗里达举行。每一届的会徽，从主体形象到颜色，都是当地城市的缩影。而“上海2021年世界赛艇锦标赛会徽”经过初期的大众投票及专家评定，也有9幅最能代表上海城市的形象最终入围，分别是：中华艺术宫、乌篷船、外白渡桥、石库门、上海中心、放生桥、东方体育中心、东方明珠塔、白玉兰。这些作品集中展现了上海的地标性建筑，或者青浦淀山湖独特的生态水景。

上海市体育局联合上报集团新闻报社发起征集“2021年赛艇世锦赛会徽形象投票评选活动”，今天正式启动。本次活动旨在为“上海2021年世界赛艇锦标赛会徽”选定设计元素；对参考建议的诸多元素进行公开网络投票评选，同时广泛征集新元素的建议方案。

即日起，通过市体育局官方媒体、及上报集团新闻晨报微博、微信等社交网络平台，广大市民以及运动爱好者均可参与投票，评选您心目中最契合“上海2021年赛艇世锦赛”的会徽形象。最终入选的三幅城市形象将提交给国际赛艇联合会，用于选择并最终制作上海2021赛艇世锦赛的会徽。此次票选结果由大众选票及专家审定产生。

投票可点击新闻晨报微博、新闻晨报微信，或扫描文末二维码。

凡参与本次投票活动就有机会参加幸运转盘活动抽取精美奖品，总共约200份奖品免费送！

一等奖2个，奖品为价值500元上海公共交通卡一张；

二等奖10个，奖品为价值180元国际田联钻石联赛上海站门票一张；

三等奖20个，奖品为价值100元赛艇世锦赛申办纪念U盘一个；

四等奖150个，奖品为价值30元的赛艇世锦赛申办纪念帆布袋一个。