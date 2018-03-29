奥斯卡最佳动画短片奖得主格兰·基恩新作《OVER THE MOON》启动-中国故事讲述中国式家庭与爱

晨报记者 陆乙尔

昨日，奥斯卡最佳动画短片奖得主格兰·基恩宣布，他将执导东方梦工厂与Netflix（网飞）联手打造的全新冒险音乐动画 电 影 《OVER THE MOON》（暂译：奔月）。据悉，影片预计将于2020年在中国院线上映，由Netflix 独家海外播出。在启动仪式上，格兰表示，第一次要讲一个中国故事，他还需要不断学习，这几天在上海周边的游历也给了他很多灵感，“我特别想要传达的是一种中国式的家庭生活和家族之爱。”

“高智商技术宅”的奔月梦

格兰·基恩是一位履历丰富的动画大师，担任过多部经典迪士尼动画电影的首席动画师，创造了众多家喻户晓的动画角色，如《小美人鱼》《风中奇缘》《阿拉丁》《泰山》《美女与野兽》《魔发奇缘》等影片中的主角。

离开迪士尼后，他创立了自己的工作室，致力于创作动画短片。他最近执导的动画短片《亲爱的篮球》根据科比·布莱恩特献给篮球运动的告白诗歌信改编，获得了今年奥斯卡最佳动画短片奖与第45届安妮奖“最佳动画短片”奖。

格兰的新作《OVER THE MOON》 则讲述了小女孩飞飞（暂译名）为了寻找传说中的月亮女神嫦娥，自己制作火箭出发去月球的故事。

格兰透露，《亲爱的篮球》制作人吉妮·里姆向他推荐了这个故事，他立刻就被吸引住了，“我感觉这是我生来注定要做的，因为我非常喜欢这种不相信有什么不可能的角色。”

故事中，女主角飞飞的父亲是科学家，很客观实际，而飞飞则坚信自己可以看见月亮上别人看不见的嫦娥和兔子。当母亲去世，不得不面临父亲可能再婚的情境时，飞飞希望能到月亮上去找嫦娥帮助自己，“小女孩母亲说用心看能看见一些别人看不到的东西，这样一种信念其实也遗传给了飞飞，让飞飞相信爱是永恒的，然后她就想去寻找代表着爱的嫦娥。”

同时，飞飞也有着最近很流行的人设——“高智商技术宅”。她能够自己做火箭、飞船，还拥有自己的宇宙头盔，“飞飞像她父亲一样很聪明，她想做一个能飞上月亮的火箭，最后她也做到了。”

导演沪上游历寻找灵感

此次是格兰·基恩第一次来中国，发布会之前除了上海，他还去了乌镇、南浔等地旅游，寻找灵感。在一路与当地人聊天、去对方家里做客后，格兰对于中国家庭亲族之间的密切联系印象深刻，因此他将会在影片中加入更多家庭与爱的元素，“中国人对于家庭非常重视，包括表亲、兄弟姐妹之间关系都很亲近，许多中国人的思维方式也是扎根于这种家庭之爱上的。”

格兰非常明确自己要讲的是一个中国故事，想要传达的也是中国式的家庭生活。这几天的游历给了他许多灵感，“我真的感受到这里民以食为天，这几天和一些艺术家见面，他们自我介绍的时候会把自己喜欢吃什么放在有什么作品前面。我去上海朋友家里做客，和一大家子人围坐在圆桌边吃饭，老人会一直给我夹菜，特别热情。”同时，格兰也希望把现代技术的元素放入片中，“我也去坐了磁悬浮列车，还看到微信购物，在街边看到有小贩卖蔬菜，连买菜都用微信付款了，我也想在片中体现传统和现代的完美融合。”

故事中，中国神话人物嫦娥将作为女主角飞飞的坚定信念起到重要作用。至于会否出现其他带有中国传统文化色彩的神话角色，格兰卖了个关子，只透露在主角的旅途中会有其他神话角色，但数量不会太多。取材于“嫦娥奔月”，有着无数浪漫解读的月亮将是故事中非常重要的意象，在格兰眼里，他相信的和故事中的飞飞一样，“虽然我们离月亮千里之外，但心意相通。”

格兰还透露，作为一部音乐动画，《OVER THE MOON》中的音乐将会有很多中国旋律，同时还会在片中加入书法和舞蹈元素。