朱美虹

据说时尚是个圈、十年一轮回，这个规律放到中国影视圈，那也是不虚的。算起来，相亲节目在中国荧屏上已是二起二落。上世纪90年代末的第一波“相亲热”由台湾地区的《非常男女》，后蔓延到全国，催生出30多档同类节目，包括上海的《相约星期六》、湖南的《玫瑰之约》 等； 第二波则于2010年随着《非诚勿扰》崛起，极盛时几乎每家卫视都跟风推出了相亲节目。每次，热度的持续期在三至五年，之后便进入收缩期，蛰伏几年后借“爆款”的诞生再度爆发。

“爆款”出现后一拥而上的同质竞争、节目形态固化后的新鲜感缺失，使得中国相亲类节目和其他类型的综艺节目一样，很难保持长久的生命力；然而男女交往的“刚需”，又证明此类节目永远不缺观众，于是，相亲节目呈现出明显的周期化。不过，这并非简单的重复，除节目形态、舞美包装的升级之外，更是社会价值观的变迁——第一波“相亲热”中的男女嘉宾主要是奔着结婚去的；《非诚勿扰》一开始就宣称“只创造邂逅，不包办爱情”；而在父母比单身男女还要焦虑的今天，新一轮“相亲热”呼之欲出，出现了 《中国新相亲》《新相亲时代》，干脆让父母走上相亲的主舞台。

《中国新相亲》《新相亲时代》，这两档节目的背后其实是同一家制作公司，即制作《非诚勿扰》的那一家。这些节目的模式都源自英国的 《Meet the Parents（拜见父母）》，但看过英国版后你会发现，虽然舞美相仿，中国版在价值观方面的“中国化”一目了然。

“代际矛盾”就是中国版的最大看点，折射出“巨婴”、年龄歧视、南北差异等一堆争论不休也未必有解的社会问题，而在英国版中父母的角色则是用来轻松幽默地展现家庭日常生活的，基本上不存在代际冲突。英国版中父母与男女嘉宾互动时聊的大多是兴趣爱好，年龄、地域、收入、房产这些中国父母最爱问也最关心的问题，根本不会出现。带上爸妈来相亲，虽然这个创意来自英国节目，但从节目效果来看，反而更适合中国。毕竟，在中国传统的婚恋观中，婚姻是两个家庭的结合。在当下社会大变革的背景下，父辈与子辈之间、不同阶层同龄人之间的价值观和生活方式天差地别，说实话，如果中国版能够如实、客观地展现出这些多样化，不必刻意去炒作极端言论，也完全可以做得比英国版好看过瘾。