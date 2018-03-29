韦伯与中国团队合作首部音乐剧正式开票-《周日恋曲》，为女孩们度身打造

晨报记者 邱俪华

昨天，韦伯音乐剧《周日恋曲》中文版在沪宣布正式开票。将于6月8日在上海美琪大戏院拉开首演帷幕的该剧，由上海文广演艺集团有限公司（SMG Live）与北京四海一家文化传播有限责任公司联合出品，是去年8月与音乐剧大师安德鲁·劳埃德·韦伯所创立的英国真正好集团签署战略产业合作之后呈现的首部中文版韦伯作品。制作方精心选择了一部韦伯所珍爱的作品打响中国市场的“头炮”，韦伯本人表示：“对于全新版本，我非常激动，期待中国各地的观众都能喜爱这部作品。”

为女性打造成长故事

《周日恋曲》中文版的故事围绕一个女孩的成长之旅展开，她离开家乡，在上海和北京之间寻找属于自己的爱情和生活，她经历了甜蜜和成长，也遇到了迷茫和分别，然而却从未放弃面对爱情和生活的勇气，最终发现了自我的快乐和成长。

安德鲁·劳埃德·韦伯和唐·布莱克是音乐剧词曲创作上的王牌组合，曾联手打造《日落大道》《爱的观点》等多部经典之作。两人以美好细腻的音乐和富含情感的笔触，描绘了一个年轻女性恋爱和生活的故事，勾起所有人在爱情路上的种种回忆。女主角是一个有情感，有爱恨，有梦想，也有内心冲突和挣扎的平凡人，她的历程，和中国当代都市女性心路历程不谋而合，从中可以看到一个又一个女孩的身影。

谭维维娄艺潇独挑大梁

《周日恋曲》从头到尾由一名女演员和六名乐手组成的乐队在舞台上完成演出。全剧围绕女主角个人展开，女演员需要独挑大梁，完成多首传唱度极高的歌曲，还要将复杂饱满的情绪转换传递给观众。曾主演该剧的有莎拉·布莱曼、玛蒂·韦布（曾主演韦伯的 《贝隆夫人》）等，无一不是音乐剧舞台上的重磅巨星。因此，中文版需要完成的首个任务，就是找到能独挑大梁的中国“韦伯女郎”。经过长达半年的酝酿、选拔和考察，制作方终于公布了2018首演季的四位重磅卡司——谭维维、娄艺潇、徐丽东、李炜铃。

谭维维作为华语乐坛实力唱将，歌唱风格千变万化，曾参演若干中国原创音乐剧。娄艺潇以影视剧演员的身份为大众熟知和喜爱，同时却也是从小学习音乐并毕业于上戏音乐剧专业，音乐是她从未忘记的梦想。徐丽东在荷兰长大，也在荷兰成为职业音乐剧演员，她曾出演荷兰版《吉屋出租》《西贡小姐》，英国版《这里有爱》《青蛙》等。自去年起，她逐渐回到中国舞台，演出了众多中文版音乐剧，获得观众一致认可。从音乐剧《猫》中文版中的“天真猫”到迪士尼中文版音乐剧《狮子王》 的女一号“娜娜”，李炜铃在舞台上征服了无数观众，同时还担任上海视觉艺术学院音乐剧教师，将舞台经验教授给学生们。

四位女演员的人生轨迹各不相同，但她们的音乐和表演能力都获得了韦伯本人和国际主创团队的认可。4月中旬，她们将开始《周日恋曲》的排练。英国真正好集团制作副总裁赛琳·卡西弗对于这四位演员加入韦伯作品的全球大家庭表示十分期待，“韦伯创作了很多受欢迎的女性角色，《周日恋曲》女主角也是其中之一，全球各地出色的女演员们在舞台上演绎这些角色，而今这些出众的中国演员也将加入这一行列。”

大咖集结打磨中文版

关于《周日恋曲》中文版，首度合作的双方都不满足于仅仅做英译中的简单翻版，而是期望进行再雕琢再打磨，将这部经典之作改编成为具有当代性的本土“恋曲”，与现代中国都市族群产生最大的共鸣。

该剧总导演保罗·华威·格里芬在伦敦西区著名的老维克剧院担任常驻导演，曾执导和参演多部韦伯作品。中方导演马玥来自上海戏剧学院，曾执导话剧《与奋斗有关的日子》《绝杀》《失踪俱乐部》等作品。音乐总监菲兹·夏普尔曾担任2012年音乐剧《猫》中文版的音乐总监，中方音乐总监赵继昀则是其制作《猫》时的黄金搭档。

制作方还特邀金牌填词人甘世佳担任歌词翻译。甘世佳既是编剧也是作词人，其歌词代表作有《倾城》《丑八怪》《钗头凤》等。该剧服装设计则由曾为范冰冰制作过戛纳红毯中国传统礼服的著名设计师卜柯文担纲。

记者了解到，四位女演员将采用轮演的方式，分别在不同的场次出演。主办方已于日前公布了该剧的全国巡演计划和四个场次的卡司排期，方便观众提早确定心仪的场次。据悉，全国巡演将于6月末启动，目前已确认的巡演城市包括广州、北京、厦门、珠海、兰州、深圳等。