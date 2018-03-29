沉浸式密境表演落户上海-特色惊魂密境 将于今秋开幕

晨报记者何雯亚报道 亚洲首家也是全球第10家惊魂密境景点，日前落户上海黄浦区南京东路步行街353号的悦荟广场，并计划于今年秋季与大众正式见面。作为一个集惊悚搞笑于一身的多元化浸入式表演主题娱乐景点，上海惊魂密境与司空见惯的“鬼屋之旅”以及“恐怖密室”类场馆有着本质区别，它巧妙地将浸入式演艺、主题剧情冒险与叹为观止的特效融为一体，给游客带来看、听、闻各式感官刺激。

这一惊魂密境景点以老上海具有年代感的传说和故事为创作灵感，采用国际化标准的精良制作匠心打造，精心设计了“上海的传说”“坠入密境”“站立式急速坠降”等10大主题区，并在各大主题区设置了多位秉性各异的“密境居民”与游客一起经历富有剧情的时空穿越之旅。游客将被分批带入场馆，在专业喜剧演员的滑稽演绎中，被逗乐、被惊吓，当身处某一个主题区时也会期待之后主题区中将会遭遇的精彩却未知的故事。同时，在这约90分钟360度的沉浸式历险中，游客不仅仅是旁观者，还会成为故事的一部分，可以尽情与家人、朋友一起享受这种出其不意的沉浸式体验。而史上独创的“站立式急速坠降”项目，也将让游客们惊声尖笑。