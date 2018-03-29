信用卡短信提醒门槛提高-微信提醒来替补

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

实习生 郑子榆

用信用卡消费之后，每当收到一条消费提醒短信，就会觉得特别安心。不过，越来越多的银行开始提高发送信用卡提醒短信的门槛，有的甚至干脆直接收费，不付费就没提醒。伴随微信的普及，部分银行推出微信提醒服务，方便客户及时接收资金消息，也算是短信提醒的一个替补。

部分银行提高提醒门槛

记者注意到，近两年各家银行在信用卡短信提醒服务方面不遗余力地节省成本，甚至可以说是创收。截至目前，大部分主流银行的信用卡短信提醒都收费或者有条件收费。所谓有条件收费是指银行会设一个短信提醒的门槛，比如单笔消费超过200元才会免费短信提醒。今年以来，部分银行又开始提高短信提醒的门槛。

中信银行近日发布公告称，计划于2018年4月20日起，将中国境内免费交易短信通知的起点金额由200元人民币调整为500元人民币。购买短信宝、我爱我家等增值产品的客户及特殊卡片0元起点金额不变。

而此前农行曾公告，自2018年1月1日起，为加强信用卡境内外交易监测管理，维护信用卡境内外交易秩序，响应《国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知》要求，进一步优化升级信用卡交易短信服务，客户名下信用卡的境内外人民币交易（含线上、线下）免费短信发送起点金额将调整至单笔人民币1000元(含）。

微信银行替代短信提醒

虽然银行取消了较小金额支出的短信提醒功能，还有多种渠道可以查到自己的账单，比如开通手机银行、微信银行的通知提醒服务。消费者通过微信渠道及手机银行渠道也可以及时快速了解账户变动情况。此外，信用卡的相关服务以及优惠信息也可以在微信银行中查询。部分银行就将短信提醒改为微信提醒，重要的是，短信提醒可能被收取服务费，微信提醒基本都是免费，所以对持卡人来说，微信提醒更实在。

记者从浦发银行信用卡官网上了解到，自2018年4月27日起，客户可通过关注“浦发银行信用卡”官方微信并绑定信用卡账户，享受“微信及时语”的每笔消费播报，时时掌握账户变动。如果已经享受电子渠道（包括“浦发银行信用卡”官方微信等渠道）信用卡联机交易提醒服务，针对同一笔联机交易信用卡中心将不再进行短信提醒。如果购买了短信提醒类权益，每笔联机交易仍将享受短信提醒服务。

当然，面对势不可挡的收费大潮，也有银行反其道而行之，收费项目不增反减。中国银行此前发布公告称，遵循收费项目、服务质价、效用功能和优惠政策“四公开”的原则，自2018年1月1日起至12月31日信用卡业务部分服务收费减免，其中包括信用卡补发卡、重置卡、提前换卡手续费，境内查阅签购单手续费，短信服务费等。

擅自变更收费涉嫌违约

不过，对于信用卡短信提醒免费门槛的提高，业内人士也有不同的声音。有业内人士表示，信用卡短信提醒抬门槛别太随意。

该人士表示，不少信用卡是在银行相关信用卡短信提醒收费政策出台前办理的。这种卡客户在开户办卡前，是否需要短信提醒服务、如何收费、是否免费，都是在提前的办卡合同中事先明确的，而且一般来讲，这样的约定合同是没有固定期限的，即无固定期限服务。

也就是说，对于银行的老信用卡客户，其所开信用卡的相关服务，不管是免费短信提醒服务，或是如何收费等，都是白纸黑字的有合同约定。按照我国《合同法》等法律法规的规定，不管是客户或是银行，不经双方协商一致，任何一方是没有权利单方面改变合同内容的。即便是免费的无条件或有条件短信提醒服务，或信用卡的其他服务，如一贯继续使用等，也不能因为是免费的，免费方（相关银行）就可以单方面改变相关服务承诺。

反过来讲，如果一些银行在事后提高信用卡短信提醒门槛后，如果没有与老客户协商一致或未经同意的情况下，也改变他们同一张信用卡短信提醒的相关服务或免费、收费标准，就是一种违反我国《合同法》等法律法规的一种典型违法行为，不管是信用卡持有的客户，还是相关主管部门，都有权对此提出控诉或监督。