首批2017年年报正式披露-基金今年进入“选股时代”

晨报记者 李 锐（基金主笔）

从首批年报来看，基金还是偏重青睐蓝筹股。日前，伴随着月底临近，公募基金2017年年报陆续披露，包括国泰、海富通、工银瑞信等至少19家公司发布2017年年报，而从目前首批年报来看，除了继续青睐蓝筹股外，部分中小创个股也受到追捧，而在结构性行情的背景下，选股依然是基金的共识。

亮点一：

选股趋势愈发明朗

继去年之后，基金今年依旧延续选股的整体思路。统计显示，基金去年买入金额最多的为中国平安、中国太保、伊利股份等蓝筹股，信维通信、安通控股等则被基金大幅减持。

统计显示，目前公布年报数据的个股仍以加仓蓝筹股为主，中国平安、中国太保、伊利股份、五粮液成为基金资金最为青睐的对象。在基金加仓买入个股前20位中，仅有利亚德一只创业板个股身影。从外，基金对阳光电源、尚品宅配也较为青睐。

值得注意的是，从季度持仓变动比例来看，部分中小创个股开始受到资金追捧。去年四季度，基金对菲利华、蓝晓科技、福瑞股份、华策影视的持仓明显出现上升。

值得注意的是，数据显示，基金公司之间管理费差异亦在逐步扩大，工银瑞信、广发基金以及华安基金、国泰基金旗下产品均超过90只，管理费收入也超过9.6亿元。但恒生前海、红土创新、红塔红土等公司，去年管理费收入不足千万元。

亮点二：

净利润10亿元阵营显现

随着工商银行、建设银行、海通证券、招商证券等多家金融机构2017年年报披露，作为这些机构子公司的多家大型基金公司经营数据也密集曝光。

工商银行年报显示，其持股80%的工银瑞信基金2017年实现净利润高达18.39亿元，同比增长12.07%；年报并未披露工银瑞信基金营业收入情况。截至2017年底，工银瑞信基金管理113只公募基金和570个年金、专户和专项组合，管理资产总规模1.3万亿元，其中公募基金管理规模5475亿元。

招商证券年报显示，其持有49%股权的博时基金2017年营业收入31.02亿元，净利润9.39亿元，分别较上一年增长28.45%、33.76%。截至2017年末，博时基金资产管理规模7587亿元(不含子公司管理规模)，同比增长23.68%，其中，公募基金资产管理规模(剔除联接基金)4412亿元，同比增长17.35%。

海通证券持有27.78%股权的富国基金，2017年营业收入23.68亿元、净利润7.26亿元，分别较上一年略微下降4%和3%。截至2017年底，富国基金总体资产管理规模4285亿元。

此外，易方达基金净利润14.02亿元，华夏基金净利润13.67亿元，均在10亿元以上。

亮点三：

超级散户成为风景线

从目前来看，公募基金投资者不乏超级散户，截至2017年末，个别投资者用亿元资金申购少数产品，成为相关产品的第一大持有人。

截至2017年末，共有49名自然人至少成为1只公募基金产品的第一大持有人。其中，梁小红、李怡名、高德荣更是成为多只基金产品或相关份额的第一大持有人，这些基金也多为被动管理的指数基金或ETF基金。

详细数据显示，梁小红分别持有国富中证100A、工银瑞信深证100A这两个基金份额339万份、165万份，分别占基金上市总份额的31.03%、30.19%。2017年，上述两只基金均取得正收益，2017年的利润分别为3921.92万元、855.31万元。梁小红2017年通过重仓上述两只基金，大概率取得了不少的收益。

值得注意的是，李怡名的资金量显得尤为庞大。截至2017年末，李怡名重仓持有3只基金产品共近1.16亿份，仅在国泰中证全指证券ETF基金上，李怡名就持有9864万份。而在国寿安保养老产业A上，李怡名个人就持有794万份，持有占比为56.34%。

亮点四：

今年投资“两条腿走路”

对于今年的市场，首批年报基金普遍较为乐观，但投资方向将不仅局限于盈利与估值双双提升的白马股，成长股也开始受到追捧。

华夏行业基金经理表示，很多龙头白马已经在2017年实现盈利和估值的双升，2018年将主要是盈利增长带来的投资机会，估值再大幅扩张的机会已经不大。

去年股基业绩排名第二的国泰互联网+基金经理彭凌志表示，随着中国社会主要矛盾转化，未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面，中国经济增长由高速度向高质量发展转变，科技创新、先进制造和传统产业优化升级等领域也蕴含着投资机遇。再者，与中国宏观经济较为相关的金融等行业也具备较好的投资价值。

新闻链接：

基金新掌门青睐成长股

银华基金旗下金牛基金经理周可彦认为，今年A股投资将不再是简单的押“大”押“小”，在经济中长期向好以及入摩、监管趋严等众多因素影响下，投资将会进一步回归到基本面研究，业绩主线下的价值投资仍然是主流。在周可彦看来，未来他看好的低估值、高价值股大概率分布在银行、寿险以及之前一直看好的消费升级和产业升级方向上的投资标的。

浦银安盛基金褚艳辉指出，强中选强的主旋律在未来不会改变，但同时也不能忽略新中选优。新经济的个股更加注重内生增长的确定性和估值的合理性，投资者应仔细甄别，选择真正的优质成长型公司，而从大类资产配置的角度出发，寻找更多的“安全垫”类型资产，把高盈利能力、低估值、高股息率的行业龙头公司纳入投资的视野。

在上投摩根孟亮看来，中国“独角兽”企业的涌现不会是短期行为，而是长期趋势。孟亮认为，中国经济正逐步转向高质量增长，从高污染、高能耗、低附加值的产业转向重点发展环境友好、技术先进、节能环保等方向的产业，这就要求行业、企业在技术、模式和行业方面进行创新。另一方面则是创新基础已十分坚实。