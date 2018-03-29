你炒股时，是否也有过这些行为偏差

兴全基金 蒋寒尽

大部分人都无法成为《生活大爆炸》中那个理智到极致的Shel-don，即使是 Sheldon，在遇见Amy时也会偶尔失去理性。

当非理性思维占据大脑的时候，股民们往往就会产生偏差行为，并且自己通常意识不到。那常见的行为偏差有哪些呢？1.过度自信（Overconfidence）:我总是对的

一个有趣的实验：受访者需要判断自己的驾驶水平是高于还是低于群体平均水平，结果超出2/3的受访者都认为自己超过了平均水平，而事实上这个数据只能是1/2。

反映到股市中，是投资者对内部信息和选股能力的过分自信，并倾向于自动过滤负面信息，而对支持其信念的正面信息过度强化。投资者常常沉浸在自己能够战胜市场的“虚假繁荣”中，在这类心理的驱使下常表现出：低估市场风险、频繁交易、股价下跌中“死扛”。2.归因偏差（Attribution bias）:成功是我的功劳，失败是他人的过错

人心都是肉做的，情感上自然会偏向自己，总是习惯于将成功归因自身、失败归因外在因素，这也是无可厚非的。不过，在股市中反复的归因偏差，久而久之就会导致自信心过度膨胀了。回想一下，你是否也有过这种经历？3.逃避亏损（Disposition Effect）：长期持有亏损票，希望某天会解套

有人会说：不在乎短期亏损，期待长期价值回归，这不是价值投资者的风格吗？问题在于，真正的价值投资者是越跌越买，而且坚定相信公司基本面。所以被套牢的股民大部分是“伪价值投资者”，他们只是不愿意接受真实的亏损，拿着不卖就只是账面亏损，自己选的路跪着也要走完，而且没准某天会涨回来呢。

世界上最遥远的距离莫过于：看着自己卖掉的股票不断创下历史新高，悔恨的捶胸顿足；在被爱股深深套牢后不断说服自己它一定会涨回来，直到心灰意冷割肉出局，可又发现自己恰到好处的卖在了最低点。4.惯性思维（Conservatism bias）：对新信息不敏感

有些股民一旦形成某个观点后就很难改变，对新信息反应不足。所以公司在发布利好消息后，股价很少一步涨到位，大家需要足够长的时间来消化新信息，这一过程中股价会形成短期动量趋势，而当股民习惯上涨趋势后，他们就很难意识到股价可能已经被高估，因此又助推了资产泡沫。

要克服骨子里的贪婪、恐惧、过度自信等人性弱点，可能真的是一件非常困难的事情。如果你没有信心做到，那把钱交给专业机构去打理可能是不错的选择，他们经历了长期的市场打磨，一定程度上比小散户更有能力做到理性思考；当然，你也可以尝试着改变自己的行为模式，看看会有什么样神奇的效果？