风 雨

近期，A股四家上市险企2017年业绩陆续披露。年报显示，2017年，中国平安实现归属于母公司股东净利润890.88亿元，同比强劲增长42.8%；新华保险实现归属于母公司股东的净利润53.83亿元，同比增长8.9%。此前，机构认为四大上市险企利润增速将显著超过市场预期，其中险资投资收益率将继续保持稳定上升。

“机构投资者之所以在过去一年取得较好战绩，主要是其对权益类资产的配置以价值蓝筹股、白马股为主，而这些股票在以往一段时间内取得了较大涨幅。”高智说。去年是保险公司资产重配置大年，各家上市险企在利率向上的背景下配置较多长久期的债权，同时保险机构偏好的高票息白马股也表现较好。数据显示，截至2018年1月，保险投资股票和基金的规模为2.01万亿元，相比2017年12月上升9.51%，占整体保险资金运用余额的比例为13.38%，投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例也有所上升。去年全年保险投资股票和基金的金额增加569亿元。

“不仅仅只有保险资金从青睐价值蓝筹股、白马股中获得巨大收益，一批公募基金也是一样。”郁教授道。截至3月23日，目前有浙商基金、金鹰基金、财通基金、长城基金、长城景顺基金、富安达基金及华夏基金等7家公司公布2017年盈利情况。其中，4家基金公司2017年实现净利润超亿元，它们分别是财通基金、长城基金、景顺长城基金和华夏基金。2017年，浙商基金和金鹰基金净利润增幅超40%。

“现在的公募基金跟过去相比，似乎成熟了不少，一些投资理念也日趋稳定，像华夏基金去年收获了13亿元净利润，业绩连续三年超过10亿元，这绝不是偶然的，没有坚持和统一的投资策略是做不到这点的。”高智说。他相信在整体配置结构保持稳定的大格局下，很多机构投资者会改变一下打法，因为市场已经发生较大变化，捕捉什么样的市场热点将决定今年会有怎样的收获。

今日行情预测：收阳

仓位：70%