共享办公占领CBD 未来三年市场或翻番

晨报记者林劲榆报道 昨天，高力国际发布《2018年亚太区灵活办公展望》 的报告，本报告显示2017年，涉及15个工位或以上的交易数量占灵活办公交易总量的48%，较2016年的32%增长了50%。在中国，灵活办公发展迅速，北京、上海、深圳和成都四地核心商务区的灵活办公空间超过24万平方米，运营中心超1200家，其中绝大部分位于京沪两地。

根据高力国际的数据，目前上海核心商务区灵活办公中心的数量为285家，同比增长21%。灵活办公空间在核心区办公楼市场的占比为8.0%，相较于去年的5%大幅提升了60%。

高力国际预计2018年上海中央商务区甲级写字楼市场新增供应量为56万平方米，非中央商务区(DBD)新增供应量为143万平方米。这一空前巨大的供应量将继续导致市场供大于求，空置率快速上升。预计灵活办公将在2018年保持高速增长状态。

展望未来，跨国公司寻求空间灵活性的需求会支持外资与本土的运营商持续扩张。高力国际估测北京市场中，跨国公司目前吸纳了近40%的工位，该比例在2018年预计将攀升至50%。比如，亚马逊中国、ofo、摩拜、今日头条都已经从传统办公楼搬进了共享办公空间。

共享办公市场的迅速增长正在吸引大量资本进入，未来三年共享办公市场容量或将翻番。