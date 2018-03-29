大盘会进一步回补缺口

晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市大幅低开，然后又迅速回抽，但未持续发力。盘中医药、环保、旅游、银行等板块涨幅居前。总体上，股指虽有短期震荡，但涨停达数十家，仍保持结构性强势风格。

美元下跌看好黄金股

上周美联储如期宣布升息25个基点，以鲍威尔为首的美联储官员一如市场广泛预期，批准将新的基准基金利率目标定在1.5%至1.75%，打响2018年加息第一枪。与此同时，美联储上调2018-2019年GDP增速预期，下调未来3年失业率预期，维持未来两年PCE通胀预期不变，上调2019-2020年核心PCE通胀预期；预计2019-2020年加息路径更加陡峭，2019年将加息三次，此前预估为两次。尽管经济预期偏鹰派，不过美联储的举动还是让市场感到失望，决议公布后，美元指数遭打击一路走低。

机构认为，美联储加息所表现出的谨慎态度以及贸易摩擦所导致的美元多头低迷不振，目前美元指数持续下挫已跌破关键支撑位，下行空间恐进一步打开，使得黄金成为较有吸引力的投资品种。后市可关注A股中的黄金类上市公司。

智能网联汽车定标准

日前工信部公布了《2018年智能网联汽车标准化工作要点》（下称《要点》）。《要点》提出，尽快启动汽车网联标准的研究与制定。开展智能网联汽车通信需求相关标准预研，启动自动驾驶高精地图需求及道路设施需求研究。紧跟网联车辆国际标准制定进程，开展国内网联车辆方法论、网联车辆通信时延要求等标准的适用性研究。启动基于LTE-V2X蜂窝通信、直连通信等功能、性能和接口标准化可行性研究，适时申请相关国家标准、行业标准及团体标准的立项。

后市可关注与汽车信息安全通用技术、车载网关、交互系统、远程管理与服务、充电等相关的上市公司。

市场资金呈活跃格局

受贸易战降温利好影响，全球股市快速回暖。A股也不例外。市场资金目前仍呈现活跃格局，沪股通、港股通都保持净流入状态，同时截至3月27日，A股融资融券余额为10012.73亿元，较26日增加24.66亿元，为连续第二个交易日增加。这反映了市场心态是稳定和有良好预期的。由于技术上，上方缺口较大，所以在这种良好预期下，进一步回补缺口是必然的。

创业板已稳稳地站上了年线和半年线，KDJ也已经金叉，说明短期还有继续上攻的趋势，但创业板股票在普涨两天后，个股必然会有所分化，局部的震荡是必须的，所以投资者在操作时还需要掌握好节奏和追求业绩与低估值匹配的龙头品种。