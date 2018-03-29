原奶价格下降 奶粉行业回升

记者 曹西京

晨报讯 随着婴幼儿奶粉注册制等政策落地，2017年乳业市场加速洗牌，相关上市公司业绩分化。下游乳企业绩普涨的同时，上游原奶企业大亏。光明乳业去年实现营业总收入216.72亿元，同比上升7.25%；实现净利润8.18亿元，同比上升21.15%；同期贝因美亏损超8亿元，现代牧业预计巨亏9亿元。业内人士指出，随着中国乳业围墙逐渐撤掉，澳洲、欧洲牛奶大量进入，国内原奶成本高居不下，很多拥有大型牧场的乳企去年日子艰难，下游乳企业绩则继续回暖。

从已披露的年报看，上市乳企2017年业绩可谓冰火两重天。去年，光明乳业实现归属于母公司所有者的净利润6.17亿元，同比上升9.60%。欧睿国际的数据统计显示，2017年国产奶粉行业增速增长恢复至8%，这是国产奶粉行业增速3年内首次回升。但乳企业绩明显分化，在市场竞争加剧、应收账款回款未达预期等影响下，贝因美2017年净利润为-9.64亿元，继2016年亏损7.81亿元后再次陷入巨亏，年报披露后公司股票交易将被实行退市风险警示，上游原奶企业西部牧业和现代牧业等也依然未摆脱困境。

专家表示，目前乳企在加强对上游控制，打造全产业链，除对抗行业周期性波动，还能借助奶源实现全国化布局，新鲜、营养、高端是乳制品未来发展趋势。