从征询业主意见到电梯投入使用，用时不到一年-这个小区电梯加装为何这么快

晨报记者 胡迎

随着上海人口老龄化程度越来越高，老小区加装电梯需求量大，市民的呼声也越来越高。但一些小区在加装电梯时，往往存在着“开头动议大家很起劲，结果全体业主表决一拖就是一年半载”“业主投票通过了，但是跑手续交材料没了下文”“动工后，因地质、破绿或居民投诉等原因又退回原点。”等情况。之前也有小区业主反映，加装电梯仅仅立项就耗时1年多。

普陀区长征镇怒一社区内怒江新苑的一栋居民楼，从楼组长号召动议到电梯正式运营，却用了不到一年的时间。加装电梯如此快速，这个小区是如何做到的？

1 征询

一顿饭“换”来整栋楼支持

怒江新苑位于普陀区大渡河路东侧，小区建成已有20年了。最近一段时间，紧邻大渡河路的26号楼十分热闹。原来，该楼加装的电梯已于春节前交付，吸引了不少附近的居民前来体验、参观。

“相当稳、相当好。”家住怒江新苑16号楼的沈阿姨昨天也来“考察”新加装的电梯，对于26号楼的最新“增配”，羡慕得赞不绝口。沈阿姨退休在家帮子女照看小孩，“孩子还小，天天抱着上下4层楼，实在是吃力。”沈阿姨告诉记者，她是特地来找26号楼楼组长取取经，好让16号楼的电梯也能早日立起来。

26号楼楼组长陈海年告诉记者，2017年春节期间，他向楼里的12户人家提出了加装电梯的想法，开始难免有人会有抵触情绪或是犹豫，例如房屋租出去的业主会觉得与自身利益关系不大，低层住户觉得加装电梯会干扰到生活作息等。为此，他自掏腰包在2017年春节后请大家吃了顿饭，把所有的疑惑和矛盾都摆上台面。没想到，这次饭局的效果出乎意料的好。1楼刚搬来的新婚小夫妻二话不说就在加装电梯的协议书上签字同意了，二楼住户甚至主动提出分担加装电梯的费用。

从动议征询到获得整栋楼居民的支持，前后不到10天。

2 投票

80%小区业主表决同意

按照规定，申请加装电梯，在加装幢90%以上业主同意（其他业主无明确反对意见）的同时，还需要小区内（物业管理区域内）三分之二以上业主同意。为此，在怒一居委会和业委会的牵头下，成立了“加梯工作委员会”为小区居民开导解惑。

“其他楼栋的一些居民，往往会因为担心破绿、施工扰民等原因，一开始并不支持26号楼加装电梯。”怒一居委会书记肖倩表示，“加梯工作委员会”连同各楼组长，给这些居民做思想工作。有的居民在听过我们的解释后会主动接受，但仍有居民强烈反对，为此，他们的做法是先“冷处理”，让双方都缓和一下情绪，“我们在做思想工作时，都会时刻提醒自己千万不要带着对立的情绪，更不能制造舆论说加梯不通过就是因为×××不支持等。”待这些业主冷静后，“加梯工作委员会”带他们到已经加装电梯的楼栋现场感受，借此打消他们的顾虑。

与此同时，业委会向全体业主保证，从开工的第一天起，业委会指派专人监督，保证施工绝对安全、绝不扰民。

2017年3月下旬，在统计和唱票后，全体小区业主表决通过率远超三分之二，高达80%。

3 审批

时长缩短至3个月左右

普陀区房管局住宅建设发展中心常务副主任邵建伟之前在接受采访时介绍说，从审批流程上看，区级层面加装电梯的主要流程分为三步，具体由区房管局、区规土局和区建交委三个部门负责。

第一步，向区房管局申请立项； 第二步，区规土局进行规划审批； 第三步，区建交委进行建设审批。除了这三个部门外，还涉及到环保、绿化、卫生、消防等部门的审批。

2016年12月5日，上海市住房和城乡建设委等部门联合发布了《关于本市既有多层住宅增设电梯建设管理相关技术审批的通知》，将原涉及46个审批备案报送内容，简化为11个审批环节，并明确了相关申报材料和审批时限。“这次怒江新苑26号楼加梯工程，在符合规定的情况下，各审批部门都是按照最新要求一路绿灯。”邵建伟说，怒江新苑26号楼加梯工程从2017年6月15日递交材料开始，到9月25日完成各项报建手续允许开工，前后耗时仅仅3个多月。

普陀区既有多层增设电梯无论从审批效率还是建设进度等方面都已走在全市的前列。记者从普陀区房管局住宅建设发展中心了解到，包括正在施工和已完工项目在内，目前全区既有多层增设电梯已立项34台，惠及475户人家，而加装电梯整个审批时长也从最初的至少12个月左右，大幅缩短到现在的3个月左右。

此外，记者从普陀区相关部门了解到，近期普陀区还将在街道、镇层面，开设加梯工作的一门式服务窗口。

4 施工

突破流沙层顺利打桩

“居民同意了，区里审核也通过了，但施工第一天我们差点就放弃加装电梯了。”陈海年说。

按照承担加装电梯项目实施方吾家梯的施工方案，怒江新苑26号的电梯原本应该在2018年元旦前后交付使用。吾家梯负责人曹冰说：“26号楼加梯工程在2017年10月5日开工当天就遇到了难题：桩打不下去。按照原先的勘测结果，使用配重达20吨的传统打桩即可，但在打了五六米后却发现地层有变化：7-10米有3米厚的流沙层。这在老小区加装电梯工程中也并不少见，因为工期、成本等原因，不少项目都黄了。为了找到解决的方法，我们停工了整整一个月，尝试了钻孔引桩、增加配重到60吨、更换钢管桩。最终通过和华东设计院的不断尝试，突破流沙层，顺利完成了打桩到18米的设计要求。”

最终，怒江新苑26号楼加装电梯工程在今年2月5日前顺利完成，居民在春节期间出门上上下下方便多了。