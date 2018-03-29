上海警方发布最新电信诈骗特点　两个月冻结涉案银行账户405个-高学历人员成为电信网络诈骗新目标

晨报记者 吴艺璇

3月28日，上海公安部门对记录在案的所有诈骗电话进行统计后表示，以虚假的金融理财信息进行诈骗是近期最常见电信诈骗案件。

据悉，上海公安部门对电信诈骗的防阻工作已从原来的“事后处置”转化为“事先预警”，并运用多种科技和信息手段，有针对性地打击各类电信网络诈骗犯罪。今年1月至2月，全市公安机关重拳打击电信网络诈骗犯罪，共冻结涉案银行账户405个，同比上升523%；挽回损失折合人民币1242万元，同比上升143.6%。

聋哑人遇诈骗执意汇款

1月16日14时45分许，浦东公安分局东明路派出所接到110报警称：“环林东路三林路口建行大厅内，报警人妻子的妹妹可能遭遇诈骗，要将钱转出去，不听劝阻。”

民警朱锋、顾颍到场后了解到，梁某之前将其所有的积蓄共计12万元寄存在其姐姐姐夫处。前几天，她告诉姐姐要将该笔钱拿出，又不肯说明用途，经姐姐多次询问她才透露要参加网上的一个高额理财产品，半年回报率高达30%。姐姐和姐夫觉得十分可疑，反复劝阻她不要上当受骗，但梁某始终不听，无奈之下，姐夫陪着梁到银行去取钱。在银行取钱时，姐夫抱着最后一丝希望拨打110报警，希望公安机关能够劝阻她。

民警将二人带所后，因梁某是聋哑人且不认识字，民警请来的哑语老师，立即开展对梁某的劝阻工作。一开始梁某表现出强烈的防备意识，觉得民警和家属在阻止她赚钱，并表示有很多人都通过这个渠道发财了。当民警询问具体理财产品时，梁某又拒不透露，劝阻工作又陷入了僵局。在交流过程中,梁某话语中提到的“MBI”公司名称立即引起了民警的注意。民警立即上网搜索这个公司，并通过手机百度图文的形式告诉她该公司已经被我国工商、公安等部门明确认定为传销组织，梁某终于彻底相信自己是上当受骗了。

电信诈骗针对性较强

值得注意的是，电信网络诈骗案件呈现出了一些新特点。警方对记录在案的所有诈骗电话进行了统计，其中以虚假的金融理财信息最为常见，其次是冒充领导、冒充国家机关工作人员、冒充医保社保等机构对被害人进行诈骗。

电信网络诈骗从很强的随机性和散射性，已发展为针对性相对较强的现状，犯罪分子利用掌握的信息，针对老年人、财务人员、高学历人员、常年海外生活人员用不同骗术进行作案，成功率更高。

记者注意到，高学历人员也成为了电信诈骗的新目标，上海市公安局刑侦总队九支队探长范华解释称，犯罪分子就是利用一些高学历人员缺乏社会经验，编造话术诈骗，主要的诈骗类型是冒充公检法、网络购物诈骗和冒充好友诈骗。

网络诈骗特点层出不穷，上海公安局也有针对性的措施。对潜在被害人，公安机关将增加社区民警、居委干部回访环节，力争实现“一个当事人两次防阻”；同时针对假冒公检法类案件，通过对涉案电话号码通话对端进行研判，凡是符合犯罪分子作案时段且落地境内的对端号码，均列为潜在被害人予以劝阻。

在打击治理上，市公安局将对社会影响大、作案手法新、团伙人数多等重点电信网络诈骗案件加大打击力度； 同时也将加大对买卖公民个人信息、开贩银行卡等一系列灰色产业团伙的打击力度。对于木马链接、钓鱼网站的发现、溯源和攻克，以及犯罪产业链主动感知等诸多领域，公安机关将与国内网络企业展开紧密协作，以机器学习、模型推演等方式实现数据加工自动化、线索研判智能化、预警推送高效化，实现打、防、管、控能力的全面提升。