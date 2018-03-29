启动家电3C双十一 苏宁搅动2018电商江湖

任则

2018年开年以来，苏宁率先打破沉默。3月28日，苏宁易购率先启动418电器购物节，将带来一年一度的家电3C双十一狂欢。

在418发布会上，苏宁易购总裁侯恩龙再次强调，放眼国内家电3C市场，“从线上到线下，苏宁易购家电全渠道份额领先”。据艾瑞咨询最新发布的数据显示，2017年家电市场苏宁易购独占20%份额，领跑全渠道。

苏宁最关心的是品质

坐在家电3C行业的第一把交椅上，苏宁最关心的只有品质。今年418，苏宁提出了一个全新的概念——新电器生活主义，通过各种线上线下的互联网消费场景，提供品质产品、品质服务、品质生活。

侯恩龙表示，场景互联网时代已经到来，苏宁要带给消费者最全的消费场景体验。418期间，苏宁易购将上线Biu+苏宁智能家，打造VR实景线上家庭馆，用户可以边逛边玩边买，VR实景一键下单。同时在线下，还有BIU+时代体验家，在全国选取100家苏宁云店，搭建互动体验场景，让线下消费更加智能。

苏宁从电器零售商转变为品质服务商，首先抛下的第一板斧，就是为家电3C消费市场制定了一套新服务的“基本法”：30365+46项服务+双线七天无理由退换货。

家电3C双十一来了

苏宁418作为搅动2018年电商江湖的第一场消费狂欢，集结了格力、美的、创维、海尔、联想、小米、华为等国内外家电3C 的各大主流品牌，强势打造家电3C的双十一狂欢。

苏宁418可以说是上半年买买买的上佳时机，小米 mix 2s、华为 P20、美的 WDBA3 空调、小BIU智能音箱、石头扫地机器人等最新最热的家电3C 产品，都在苏宁易购首发，价格层面大家电产品满万减千、手机产品600元大额抵用券等等，不管是新品还是价格力度，都称得上是家电3C的双十一。