约两成冷饮涨价，八喜、梦龙都比去年贵了

晨报记者 徐妍斐

最近，申城的气温蹿到了“20℃+”。春暖花开的同时，冷饮市场也活跃了起来。不过，最近有市民到便利店买冷饮发现，一些冷饮品种又涨价了：去年8元一支的梦龙，今年卖到了9元；去年9元一杯的八喜，今年要10元了……为什么近年来市场上平价冷饮越来越少，而且还在不断涨价？记者调查发现，多种因素造成企业生产成本增加，是一些品牌选择涨价的主因。

涨价因企业成本增加

国和路的一家冷饮批发店里销售了上百个冷饮品种，和路雪、光明、蒙牛、伊利仍然是四大最主流的品牌。“大约80%的冷饮没涨价。”老板表示。也就是说，约20%的冷饮有涨价。

另一名批发商告诉记者：“涨不涨价，也要看生厂商自己。你看，梦龙和八喜的零售价今年比去年都涨了一块钱，但是可爱多，就很多年没涨价，都是4块钱。”

那么，为什么有的冷饮涨价，有的冷饮不涨价呢？一名冷饮行业资深人士向记者总结了近年来预包装冷冻饮品的价格涨势明显的三大原因：首先，劳动力成本逐年上升；第二，包装材料成本的大幅上升；第三，近年来消费者对消费品的个性化需求显著上升，新产品、新理念层出不穷，品牌、产品呈爆炸式增长，企业需进行品牌、产品的迭代，市场投入显著增加。同时渠道也面临着更新，除电商、新零售等渠道的兴起以外，便利店、精品超市也逐步替代传统的量贩式卖场、家批店、夫妻老婆店，这也必然会增加了企业的渠道支出。

平价冷饮还未到销售旺季

如今随便找一家便利店走进去，终年都销售冷饮，但价格比超市更“辣手”。在杨浦区的一家便利店，由于冷饮柜台没有标价，记者向收银员询问价格。梦龙一支10.5元；八喜（90g）一杯11元……

许多市民可能会奇怪，童年记忆里几分几毛的冷饮就不说了，难道一两元的产品也买不到了么？申城冷饮行业人士告诉记者，一两元的预包装冷冻饮品产品品相逐年减少，低价冷饮主要集中在棒冰产品，而这些产品的生产企业主要是区域品牌企业和当地走跟随策略的小企业。这些企业一般安排在1月开始少量生产，春节元宵前后正式生产开始为上市会买单备货。然而，上海主流冷冻销售渠道为商超、卖场、便利店，因一两元产品售价低、利润效益低等因素产品货架期较往年有所缩减，因此只有到七、八月份赤绿豆、盐水等传统产品才会进入销售旺季。

［实惠冷饮何处寻］

临保，网上都行，但要注意运输条件

在网上买冷饮是淘便宜货的另一个办法。在一家冷饮批发网店内，梦龙松露巧克力口味冰淇淋5支的价格是33元，平均6.6元一支。而八喜冰淇淋90克杯装24杯装售价169元，平均7.04元一杯，且包邮免运费。

此外，一些冷饮品牌临保产品促销力度很大，甚至比网购更便宜。比如八喜，包装上标注保质期为24个月。而记者发现有几种包装的生产于2017年的批次，价格非常优惠。283克杯装的八喜巧克力口味冰淇淋，仅售9.9元，而市面上90克杯装的八喜定价是10元。

需要注意的是，一旦在运输、销售过程中冷链中断了，冷饮就会发生融化，而销售时需要再次冻住出售。复冻后的冷饮，保质期大大缩短，并不能再以包装上的保质期为准。因此，消费者在购买冷饮前，建议先和卖家沟通，确认其运送条件是全程冷链的。