老半斋取消“三个炒菜”门槛

晨报首席记者 叶松丽

本报昨日刊登《老半斋“入坐门槛”：需点三个炒菜》一文，报道沪上百年老店老半斋，为了挤走那些为吃面而占炒菜区域座位的顾客，想出“三个炒菜入座”的招数。文章见报后，不少读者都认为，老半斋的苦心虽然可以理解，但是也不能以这种方式来侵犯顾客的消费自主权。昨天下午，记者再次来到老半斋时，看见“三个炒菜入座”的牌子已经被撤走。相关负责人表示，他们的确做得欠妥当，晨报报道后，他们立即改正了，将努力提高服务质量，让顾客吃得开心。

市民陈小姐说，前不久她发现这个问题后，也是很不开心的。当时她也跟老半斋店堂里的工作人员理论了几句，了解情况后，也就算了。“你刀鱼面卖得好，就应该把刀鱼面作为主要经营项目，店里的所有座位都要为吃面的顾客开放，而不能为了赶走这些顾客，设置入座门槛。”

上周五也因这件事愤而离开的王先生说，怎样合理分配店内的座位，这是店家的管理问题。“你不能以牺牲顾客利益来达到自己的管理目的。吃什么不吃什么，这是我们作为消费者的权益。店家凭什么一定要规定我点足三个炒菜，点白斩鸡还不算呢？而且我也没有去占用包厢。”

昨天下午，记者再次来到“老半斋”，看见那块写着“三个炒菜入座”的牌子已经不见了，而是换成了“炒菜请往里走”。相关负责人告诉记者，他们先前的做法确实不妥，《新闻晨报》报道后，他们立即就取消了这项规定。“知错就改，这也是我们的规则。我们欢迎顾客和媒体的监督，帮助我们努力提高服务质量。”