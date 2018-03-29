晨报特级首席记者 孙立梅

跟拍吴昕组的导演欧阳国清，一直还记得这件小事：吴昕和搭档紧急救治一位老太太，被抬到担架上之后，老太太就开始呕吐。跟拍的时候正值夏天，味道刺鼻难闻。欧阳一边坚持扛着机器，一边忍不住转过头去。

直到后期剪辑时，欧阳才看清楚了当时吴昕的反应——吴昕一边推着担架，一边探头看了下老太太的呕吐物，还轻松地说了一句：“呦，今天早上吃的是小米粥啊。”

这是每周一、二在东方卫视播出的《生命时速·紧急救护120》当中的一节。继《急诊室故事》《人间世》之后，国内首部以120急救医生为题材的大型院前医疗急救纪实片《生命时速》，通过3组、共9位上海急救工作人员的日常，真正让观众体会到了什么叫做“流动的急诊室”，什么叫做“与生命赛跑”。

作为目前上海心肺复苏成功率最高的急救医生，37岁的吴昕，是最早被120急救中心推荐给节目组的，后来被选为片中9位急救人员当中的一位。节目播出之后，即便戴着口罩，吴昕也经常在医院急诊处甚至上海街头，被路人认出来。

忽然间成了某种意义上的“网红”，感觉如何？

“就……老样子啊，还是正常工作。否则呢？”吴昕回答。

4天一个生物钟

新闻晨报：在被跟拍的过程中，会不会想着我正在面对镜头，我要动作好看一点，帅一点？

吴昕：刚开始会有点不习惯，因为摄像师也会转来转去找角度。但一旦进入工作状态，就不会去想镜头的事了。12小时工作下来，坦白说，累都累死了，很难再去顾及形象。

据《生命时速》总导演李菁透露，这部纪录片仅前期策划就用了一年多时间，最终从上海1000多名一线急救从业人员中选出3组，9个人。按照急救车的基本配置，每组一位急救医生，一位急救员，一位急救车驾驶员。“120急救中心极力推荐吴昕医生，他给我们的第一印象是瘦瘦小小的，性格其实有点内向，但是表达能力特别好，也特别自信。”

当记者问，被电视跟拍会不会有顾虑时，吴昕立刻表现出“特别自信”的一面：“没有什么顾虑。当我知道单位有这个计划的时候，就觉得应该会选我吧，我心肺复苏的成功率最高，我抢救危重病人的插管率也最好……”

经过半个月试录之后，去年6月1日，节目组启动了对包括吴昕医生组在内的三组上海120急救人员为期3个月的全方位跟拍。没过几天，跟拍团队就发现，即便是跟工作时间出了名的起伏不定的电视工作者相比，急救医生们的工作时间都算得上是“奇葩”的。吴昕的工作时间是“做二休二”，比如第一天早8点到晚8点上白班，第二天就是晚8点到第三天早8点上夜班，然后第三、第四天休息，而这已经是吴昕认为“很理想化的状态”了。“以前人手不足的时候，我们试过三天一当班，一天做24小时的情况。不要说没有正常的双休日，就连每年的公休假期都很难保证。”

从2003年进入120急救中心至今，吴昕做了15年的急救医生。“已经适应这种工作节奏了。我经常开玩笑说，别人的生物钟是24小时，我已经练成了4天一个生物钟。”

节目组跟拍的时间是去年6-8月，正是上海最热，也是120工作最忙的时候。在12小时的班次当中，吴昕和搭档平均每天出车13-15次，基本上一旦进入工作状态，就是高强度的连轴转。“从来没有定点吃饭这种概念，我们的吃饭时间都是跟着工作走的。我记得刚开始独立当班那会儿，一顿饭分成三四次吃完是常有的事。现在上白班的话，上午11点吃一顿，下一顿饭差不多就只能等到8点以后回家吃了。因为每天下午4-8点，医院门诊下班，正是120急救量最大的时候。像我们做一线急救工作的，或多或少，都有肠胃方面的毛病。没办法，职业病。”

15年，一面锦旗

新闻晨报：急救医生会不会下预判说：这个病人应该是没救了，那我不用多费劲儿了？

吴昕：不会。急救时我们都按照正常流程进行，没时间想那么多。如果我自己判断这个病人反正救不回来了，就不努力了，那么遇到下一个病人呢？还有下下一个呢？每一次抢救，不管结果如何，对我们来说，都是在积累经验，所以每一次都不能松懈。

通过纪录片，观众认识了在工作节奏快之外，急救医生还要面临各种恶劣的工作环境：严寒酷暑、刮风下雨、疑难杂症、病人呕吐或大小便失禁、脏乱差的家居环境等等。有一次，吴昕组进入病人家中发现，病人家中垃圾成堆，门窗关闭，室内温度达到45℃左右，气味之刺鼻令急救人员都忍不住干呕。因为担架无法抬入，吴昕和搭档张星、陆坚宗只能将病人抬抱到室外，然后送往医院。之后还要迅速将担架、车辆进行清洁消毒，准备接下一单病人。

在很多时候，急救不仅是技术活儿，也是体力活儿，同时还要考验搭档之间的默契程度。以吴昕擅长的心肺复苏为例，要确保有效的心肺复苏，胸外按压强度必须保持每分钟100次，即使是年轻力壮的急救人员，坚持到两分钟也会大汗淋漓、筋疲力尽，所以就需要三人轮番上阵，不停按压。《生命时速》中也如实记录了吴昕组经过长达30分钟、轮换15次胸外按压、除颤10次而依然回天无力的现场。

吴昕个人印象最深刻的一次急救经历，是2012年的一次车祸现场。到达后，吴昕一时间都没看到伤者在哪里，这时一位协管员告诉他们，就在土方车车胎下面。瘦小的吴昕直接爬到车底，在狭小的空间里，一边为伤者做常规检查，一边跟他说话。“现在回想起来，我都不知道自己怎么想的，一下子就爬进去了。当时我能做的，也就是安慰他、陪伴他了。我很清楚，有可能卡车一抬起来，这个人就没命了。”这位伤者当天死亡，吴昕是最后一个与他对话的人。

欧阳说第一次近距离看到病人在自己面前死去时，扛着摄像机，整个人都在发抖。而对吴昕来说，见证这样的生离死别，已成为工作常态。“最难时刻，就是跟家属宣布病人死亡的时刻，有时候真的是说不出口。家属的眼光一直聚焦在你身上，总希望从你口中说出有一点好转的话。但是有时候就是没能说出来，真的很遗憾，我们只能说我们已经尽力了。”

欧阳说，跟拍过程给他留下的另一印象，是“每位急救人员都像是无名英雄”。从急救车到达病人发病地点，到送往医院急诊交接，急救人员与病患以及家属接触的时间基本上不会超过一个小时。大多数病人在出院之后，会感谢医院的医生，但不会记得当初送他们入院的急救人员。作为上海最优秀的急救医生之一，吴昕工作15年，也只收到过一面锦旗。

问吴昕：会有哪怕一点点失落感吗？

“怎么会呢。我们每抢救过来一个病人，每一次心肺复苏成功，那种自豪感是其他东西没法比的。”

120电话的错用率

新闻晨报：有想过离开这一行吗？

吴昕：想嘛肯定是想过。但是这一行做得熟了，我觉得我现在能够胜任这份工作，让我转去做办公室，我觉得蛮难受的。

我妈妈说我是劳碌命，就喜欢动手动脚，做这种操作性的事情。

吴昕当年的同班同学，算上他，只有两名进入120急救中心工作，另一名同学6年之后就辞职了，原因很简单：太辛苦。

跑动、抬抱、担架、胸外按压、停不下来的工作节奏……每位急救人员都要承担巨大的体力消耗和心理压力，也落下不少职业病。刚工作没多久，吴昕就因冒雨抢救得过肺炎，常年饮食不规律还导致肠胃不好，身高172cm，体重只有100斤。出现在片中的另一位急救医生姚明，已经做了28年，是上海120急救中心最资深的院前急救医生，患有严重的颈椎病，还曾为此住院治疗。

跟同行们相比，急救医生还是一份需要与时俱进的工作。“院前急救非常百搭，随时要面对各种各样的病患。有的病人家属会直接告诉我们用什么药，尤其是新的肿瘤药物，如果家属的医疗知识比我还多，他说的我听不懂，那多尴尬。所以这对我来说也是一种激励，要了解最新动向，起码不能被病人甩在后面。”

所以医务圈里流传着一条隐形的“拒绝链”——“最好是不做医生；如果非做医生的话，最好不要做急诊医生； 宁可做急诊医生，也不要做急救医生。”

一方面，是急救医生人手紧缺；另一方面，却是急救资源未规范使用，甚至被滥用。上海是目前全国急救车配备量最高的城市之一，有救护车近800辆，平均每四万人拥有一辆，这“四万分之一”的珍贵性可想而知。

但在实际工作中，很多病人家属对120急救中心的概念，就是帮忙把病人抬下楼，送到指定医院。有一次，吴昕组接到调度中心指示前往病人家中，爬到7楼才发现，家属只是想把病人送去养老院，苦于没有电梯，于是打了120。姚明组还遇到过独居老人三天两头拨打120、被送到医院后自行回家的情况，但下次遇到，还是必须先上门观察。

吴昕估计，在120急救中心接到的求助电话中，有相当多的电话是被错用的。“我们可以理解家属有一些实际困难，但不属于我们工作范围的，我们必须拒绝。如果车辆被滥用，只会影响到其他需要急救的病人。”

急救工作面临的另一难题，是病人以及家属对三甲医院的盲目崇拜。“我们一般都建议就近入院，减少路上时间，但经常碰到病人家属坚持一定要进三甲医院，还有的说死也要死在大医院，我们只能尊重家属意见。”吴昕也特别提到，随着近年来120急救中心宣传科普工作的开展，一线人员明显能感觉到公众对120的尊重。“最明显的就是，听到我们的警报器响起来，社会车辆能主动给急救车辆让路了，尤其是在上下班高峰的时候。所以我经常说，急救不只是我们急救中心的事情，而是整个社会的事情。”

爱与生命，不可辜负

新闻晨报：做急救医生，见过这么多生死，对你个人生活或者情绪，会有什么影响吗？

吴昕：最大的影响可能就是时刻提醒我：要对家人好一点。

因为经常会进入病人家中，吴昕说，他们所见证的人情冷暖、世态炎凉，远远超过其他医生同行。“比如对老人好还是不好，我们通常一进门，甚至还在楼下的时候，就能大概感觉得到。有的家属会跑到小区门口、楼下等我们，给我们带路，一直在说‘快点快点，老人快不行了’； 有的就表现得很冷漠，甚至当着我们的面，嘀咕‘老不死’这种话。有时候我们还在抢救，就听到几个子女在边上争吵谁照顾、谁付钱之类的问题，连避嫌都不顾的。”

在已经播出的节目中，“31个电话喊不来癌症患者的儿子”等案例都引起人们的广泛讨论。吴昕特别解释说，真实情况非常复杂，不是节目中那几分钟可以完全概括得了的。“有的老人家很倔强，家人说什么都不听，我们就遇到过老先生死活不愿意去医院的情况。还有的老人家很喜欢堆积东西，子女也抱怨说给他收拾好没几天又堆成山了，后来索性就不去管他了。说实话，我们在那个环境中只是呆十分钟、二十分钟，家属跟病人相处的时间要长得多，我们不想对一件自己并不完全了解的事情做简单评判。对我们来说，不管病人什么身份，什么环境，都是先抢救了再说。”

医患纠纷是近年来热门的社会话题，在急救工作中同样难以避免。“有的家属比较理性，认为只要我们尽力了，结果怎样都可以接受。有的家属就会在抢救失败之后，反过来质问我们：本来人都快死了，你直接开个死亡证明就行了，干嘛还要抢救？这种抢救有什么意义？你们就是为了骗钱的吧？”

吴昕本人就遇到过一宗棘手案例。一位肺癌晚期病人的家属呼叫120，吴昕组到现场之后，家属表示自己听其他医生说过，这时候只要打一针肾上腺素，就能把人给救回来。实际情况是，吴昕组使用了心肺复苏、肾上腺素、电击等各种手段，还是没能救回病人。“病人家属认为是我们操作失误导致病人死亡，一级一级地投诉，经过多次医疗鉴定，最终确认我们的操作是规范合理的。”

在纪录片中，吴昕的冷静、理性给观众留下深刻印象。但是这样冷静的吴昕，也有近乎失控的时候。“有一天我在值班的时候，听到预报说车祸病人呼吸停止，要送到长海医院。过了一会儿我表姐就打电话给我，我才知道刚才那单是我的表姐夫。当天在急诊室门口，我一直安慰表姐说‘会好的会好的’，但我自己也知道情况并不乐观。作为医生，我必须如实告诉家属病人的情况，包括最差的可能性。但作为家属，我讲不出来这样的话。”

从事这样一份经常会见证生离死别的工作，又经历过亲人的忽然去世，吴昕说对自己最大的影响，就是要对家人好一些。37岁的吴昕还没结婚，之前被父母“催婚”是家常便饭，但在表姐夫车祸去世之后，父母的心态也放松了很多。

“只有经历过这些事情的人，才知道什么是最重要的。我表姐夫去世的时候才四十岁出头，家里有这样一个年轻人意外去世，跟老年人可以预料的那种去世，给家人的感觉是完全不一样的。像我表姐，在表姐夫去世之后，就经常跟我妈妈说：你管吴昕结婚不结婚呢，只要他身体好，自己开心，就随他去吧。”

3个月的跟拍，节目组工作人员也经历了一次又一次的触动。李菁说，有天半夜，大家还在台里做后期，看着病人家属痛哭流涕的场景，有位同事就感慨说：“看看他们，想想自己，活着的每一天都应该感恩！”

制图/张继