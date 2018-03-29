英烈们终于回家了！第五批在韩志愿军烈士遗骸回国

来源：央视网

昨天（3月28日），第五批20位在韩中国人民志愿军烈士遗骸，由中国空军飞机从韩国仁川机场接运回国。

交接仪式于当地时间上午10点准时进行，韩国军乐队奏响音乐，中国人民解放军礼兵从韩方士兵手中接过棺椁，中韩双方代表签署交接书，确认交接20位志愿军烈士的遗骸以及相关遗物。中国驻韩国大使为志愿军烈士遗骸棺椁覆盖国旗，全体中方人员向志愿军烈士三鞠躬。随后，中国人民解放军礼兵护送烈士遗骸登上空军专机。

空军机组人员列队向志愿军烈士致敬。二十具棺椁被整齐地安放在机舱内，仿佛再次组成了一支队列。

北京时间9时51分，空军伊尔-76运输机准时起飞，20位志愿军烈士的英灵正式启程回家。

空军两架歼－11B战机以护航姿态列队于专机左右，与伊尔76运输机形成楔形编队，以空军特有的空中礼节向志愿军烈士致敬。在两架战机的一路护航下，上午11点16分，空军伊尔－76飞机平稳降落在沈阳桃仙国际机场。两架护航机低空通场并拉起白色烟带，向志愿军烈士致以崇高敬礼。

空军航空兵某旅飞行大队长 丁傥：执行这次任务，我始终怀着敬仰与期盼的心情，说敬仰，是因为他们是民族英雄，理应受到全民族的敬仰；说期盼，是因为英烈们终于回家了。