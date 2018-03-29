康宝莱公布近期中国投资计划总结，将继续深耕中国市场

全球领先的营养品公司康宝莱(纽交所: HLF)近日公布近期中国投资计划总结，该总结展现其对中国市场的诚意和深耕中国核心市场的决心。康宝莱不断加大在华投资，潜心推进中国业务发展。不忘初心，砥砺前行，康宝莱将秉承让世界更健康、更快乐的企业目标，为中国消费者带来更优质的营养产品。

6亿人民币投资成立“中国影响力发展投资基金”

前不久，康宝莱宣布投资6亿人民币成立首家“中国影响力发展投资基金”。在肥胖率逐年攀升的大背景下，康宝莱将致力于满足中国消费者的营养需求，帮助培养良好的营养习惯。此次决定在中国进行这项重大投资，展现了康宝莱对中国市场的重视。作为全球领先的营养品牌和具有社会责任感的企业公民，康宝莱将帮助中国解决例如肥胖等焦点社会问题。

在华设立生产基地

多年来，康宝莱保持着拓展中国市场的决心和升级中国消费者营养习惯的美好愿景，不断在华开辟新的企业生产基地。

1998年，康宝莱在苏州工业园区设立生产基地，该生产基地在2000年9月正式投产，为中国市场生产粉状和片剂产品，并在2012年实施扩张。以苏州工业园区的设立为契机，康宝莱在中国市场上进入了蓬勃发展时期。

2010年12月，康宝莱首个全球原料生产基地在湖南正式成立，并与2012年正式投产。产自中国，服务全球，从此，康宝莱实现了在华原材料供应链的一体化。

2014年9月，康宝莱第三家工厂落户南京江宁高科技工业园，用于对原料和产品实施测试和分析。目前康宝莱在中国设有三个全球领先的生产基地。让人们更健康、更快乐，是康宝莱的初心，一步一个脚印，康宝莱在中国砥砺前行的每一步都印证了康宝莱不忘初心，履行对中国消费者的承诺。

康宝莱蕾硕（湖南）天然产物有限公司

在华发展增长迅速

中国是全球发展最快的市场之一，也是康宝莱的核心战略市场。据康宝莱2017年第四季度业绩预估报告，康宝莱中国市场第四季度业绩较去年同比涨幅高达9.6%。在过去五年里，康宝莱中国的收入以17%以上的复合年增长率实现持续增长，收入达35亿美元以上。自2005年进入中国市场以来，康宝莱一直致力于满足中国消费者的营养需求、提供高质量的营养解决方案。康宝莱也将继续深耕中国市场，让更多的消费者体验康宝莱优质的营养产品。

关于康宝莱：

康宝莱是一家全球营养品公司，其目标是让世界变得更健康、更快乐。自1980年以来，康宝莱便一直秉承着自己的营养使命：通过优质的营养品和营养计划帮助改善人们的生活，让人生从此更精彩。康宝莱与服务提供商携手致力为世界性难题提供解决方案：营养不良、肥胖、人口老龄化等等。在康宝莱高质量产品的背后是严谨的科学依据，且大部分产品均由康宝莱自主工厂生产。此外，康宝莱服务提供商深入社区，为消费者一对一进行辅导，鼓励消费者拥抱更健康、更积极的生活方式。

康宝莱的各类产品，包括目标营养，体重管理，能量，保健和个人护理等产品至今已覆盖全球超过90个国家和地区。

康宝莱一直致力履行企业社会责任，通过资助康宝莱家庭基金会和康宝莱之家项目为全世界需要帮助的儿童提供健康营养品。康宝莱有幸在全世界赞助了超过190个世界级运动员，运动队和体育赛事，赞助对象包括克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、美国洛杉矶银河队和许多其他奥运会运动队。

康宝莱在全世界拥有8,000多名员工，股票在纽约股票交易所（NYSE: HLF）交易，2016年净营业额大约为45亿美元。详情请登录Herbalife.com 或 IAmHerbalife.com

金融及其他投资信息更新和发布，请访问康宝莱投资关系网站ir.herbalife.com。



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