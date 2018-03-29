康宝莱继续深耕在华市场，中国已成为其全球发展最快市场之一

全球知名的营养品公司康宝莱(纽交所: HLF)近日公布近期中国投资计划总结，该总结展现其对中国市场的诚意和深耕中国核心市场的决心。自2005年进入中国市场，康宝莱持续为中国消费者提供优质的营养产品，为中国经济的持续增长贡献一己之力。目前，康宝莱已在中国超过250个城市获得国家商务部批准，合规开展直销业务。据悉，中国已成为康宝莱全球发展速度最快的市场之一。根据2018年1月公布的康宝莱2017年第四季度业绩预测报告，康宝莱中国市场第四季度业绩较去年同比涨幅高达9.6%。

可持续发展

可持续发展一直是康宝莱的经营理念之一，创新、共享、低碳、文明，是康宝莱全方位实力践行可持续发展的四个主要维度。康宝莱在追求可持续发展的过程中，采用了多种战略实现经营目标、确保市场地位，使企业在已经领先的竞争领域和未来的扩展经营环境中保持优势、持续盈利，并保持稳健成长。

康宝莱深信，企业只有不断创新，才能提升自身可持续发展能力建设，作为一家全球知名的营养和体重管理公司，康宝莱非常重视为营养产品找到健康、可持续的原料。因为康宝莱相信，这种慎重的选择会对人类的健康以及地球的长远发展产生长远影响。

康宝莱拥有世界级的研发团队，在生产和质控上投资了2.5亿美元来保证产品的质量；用DNA分析技术检测保证产品质量；使用可持续性植物蛋白，并平均每天有大概四百万份由蛋白混合饮料制成的奶昔被全球的消费者所使用。

康宝莱致力于解决营养危机——把优质营养带给可能没有渠道获取的人；帮助他们把健康的饮食习惯融入他们的日常生活；教育他们健康积极生活的意义，并在他们做出有意义的改变时候进行支持。康宝莱通过服务商开设在不同社区的营养俱乐部，深入居民社区的去影响他们的生活方式和思维，为他们提供消费得起的健康、营养的选择；康宝莱之家项目走进学校，让孩子们从小养成良好的营养观念和习惯，让我们拥有健康的未来；在生产、测试和销售上加大投资，以确保为消费者带来高质量的健康产品。

永续发展、合规经营

诚信规范经营是企业的生命线，特别是营销人员队伍管理不仅关乎企业健康发展，更关系国家和社会稳定和谐。

康宝莱利用微信、微博等社会化媒体，定期推送和两个条例有关的合规内容，大力宣传公司合规制度。公司每月均安排员工对营销人员进行突击检查，发现问题第一时间要求整改，对于严重违规人员，公司还将按照相应的处罚制度进行处罚。

今年315期间，康宝莱发起“快乐消费 健康生活”消费者权益保护活动。本次活动在广州、深圳、重庆、青岛、沈阳在内的三十多个城市开展。在不同的城市，康宝莱都举办了不同模式的消费者权益日活动。如，康宝莱广东分公司参加由佛山市顺德区市场监督管理局举办的“2018年3.15国际消费者权益日现场宣传活动”，现场受理消费者咨询。今年康宝莱广东分公司更是获得了“广州市2017年度优秀消费维权服务站”的优秀称号。此前，广东分公司曾连续6年荣获“放心消费店”。在成都，康宝莱与媒体共同发起“凝聚诚信力量 倡导诚信兴商”的倡议，康宝莱通过自愿申请、省消委会考核等环节成为消费纠纷调解服务站，方便消费者实现零距离消费维权。

据报道，康宝莱（中国）董事长郑群怡在近日参加2018直销企业保护消费者权益3·15座谈会时积极倡议：全体直销企业行动起来，牢固树立消费者至上理念，拒绝夸大虚假宣传，共同为树立直销行业的良好声誉而努力。

肩负全球健康社会责任，砥砺前行

在康宝莱，我们一直在研究新的营养产品，以满足如今消费者对于便捷、实惠、针对性的需求。康宝莱通过服务商开设在不同社区的营养俱乐部，深入居民社区的去影响他们的生活方式和思维，为他们提供消费得起的健康、营养的选择；康宝莱之家项目走进学校，让孩子们从小养成良好的营养观念和习惯，让我们拥有健康的未来；在生产、测试和销售上加大投资，以确保为消费者带来高质量的健康产品。2016年产出数据表明，我们的自营产业链正日益壮大：共售出6950万件罐装蛋白混合饮料，每天提供432万份蛋白混合饮料调制成的奶昔；康宝莱牌蛋白混合饮料的全球供应量为15.7亿份；每月售出产品总量为2290万份。

康宝莱具有一个独一无二的“最后一公里”的纽带——热情的康宝莱服务提供商，他们来告诉大家如何拥抱一个健康积极的生活。谈论营养、确立健身目标、确保健康饮食习惯成为他们每天饮食计划的一部分。通过把营养作为他们的谈话主题，康宝莱服务提供商可以通过鼓励、支持和提供健康营养餐让人们达到他们的目标。

未来，康宝莱将会继续致力于解决营养危机——我们把优质营养带给可能没有渠道获取的人；帮助他们把健康的饮食习惯融入他们的日常生活；教育他们健康积极生活的意义，并在他们做出有意义的改变时候进行支持。

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关于康宝莱：



康宝莱是一家全球营养品公司，其目标是让世界变得更健康、更快乐。自1980年以来，康宝莱便一直秉承着自己的营养使命：通过优质的营养品和营养计划帮助改善人们的生活，让人生从此更精彩。康宝莱与服务提供商携手致力为世界性难题提供解决方案：营养不良、肥胖、人口老龄化等等。在康宝莱高质量产品的背后是严谨的科学依据，且大部分产品均由康宝莱自主工厂生产。此外，康宝莱服务提供商深入社区，为消费者一对一进行辅导，鼓励消费者拥抱更健康、更积极的生活方式。

康宝莱的各类产品，包括目标营养，体重管理，能量，保健和个人护理等产品至今已覆盖全球超过90个国家和地区。

康宝莱一直致力履行企业社会责任，通过资助康宝莱家庭基金会和康宝莱之家项目为全世界需要帮助的儿童提供健康营养品。康宝莱有幸在全世界赞助了超过190个世界级运动员，运动队和体育赛事，赞助对象包括克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、美国洛杉矶银河队和许多其他奥运会运动队。

康宝莱在全世界拥有8,000多名员工，股票在纽约股票交易所（NYSE: HLF）交易，2016年净营业额大约为45亿美元。详情请登录Herbalife.com 或 IAmHerbalife.com

金融及其他投资信息更新和发布，请访问康宝莱投资关系网站ir.herbalife.com。

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