点赞中国！外国留学生想把这些中国制造“搬”回家

来源：中国日报网

（王晗） 随着中国对外开放的不断深入，越来越多的外国留学生来到中国学习。他们如何看待在中国的生活？又想把哪些中国“特产”带回自己的国家？28日，中国日报网随机采访了多位外国留学生，中国的交通、互联网、美食等受到他们的特别青睐。

“高铁，我真喜欢！”

在被问到“最喜欢中国的哪些东西”时，来自荷兰的江海平脱口而出：高铁！他说，我真喜欢高铁，因为它非常方便也非常便宜。在荷兰也有很好的火车，但没有高铁这么快。

来自德国的何铭已经在中国生活了6年，亲眼见证了这几年中国的变化。其中，北京地铁的飞速变化带给他的感触尤为深刻。“我2006年第一次来北京的时候，地铁还只有两三条线，现在已经有了十几条”，何铭认为，这样快速的发展“很厉害”。

洪泽美（左）、金秀珍（右）一个月前刚刚从韩国来到中国，她们认为中国的城市公共交通既方便又便宜。在谈到共享单车时，金秀珍觉得韩国虽然也有共享单车，但价格较中国的更贵，“大概每小时（次）6元（人民币）”。

阿旻来自非洲的马拉维，他说，中国的生活和马拉维很不一样。“中国已经是一个发展（很好）的国家，尤其是交通很方便，想去哪里，自行车、公交车等等都有，这些在我的国家其实还没有。我想把中国的文化传到非洲，让他们看看中国是什么样的。”

便捷、快速的交通系统，反映了中国多年来对基础设施建设的持续投入。根据国家发改委今年提请十三届全国人大一次会议审议的报告，2017年，我国全年铁路建设完成投资超过8000亿元，公路水路完成投资超过2万亿元，民航完成投资825亿元。今年要完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右。

“互联网方面，比日本方便多了”

在被问到“在中国最方便的是什么”时，来自日本的边荣祐说，在中国生活已经很方便了，跟自己在日本的感受没有什么差别，但在中国生活最方便的还是手机支付。“互联网方面，比日本方便多了。”他还提到，想把中国的“快递小哥”带回日本，因为“真的很快”。

来自韩国的洪泽美，虽然在中国生活时间不长，但也已经感受到了移动支付的便捷：“结账的时候用手机支付，这个很方便。”

来自蒙古国的宝丽儿（音）觉得中国最方便的是网上购物、快递，也想把中国的网上购物方式带回自己的国家。

获得留学生“点赞”的网购、外卖、快递、移动支付、共享单车等，搭载的是互联网经济的东风。中国互联网经济的发展有目共睹，据《世界互联网发展报告2017》和《中国互联网发展报告2017》，2016年中国数字经济规模总量达22.58万亿元，跃居全球第二，占GDP比重达30.3%，以数字经济为代表的新经济蓬勃发展。

“喜欢中国的美食”

在采访中，几乎所有留学生都提到了“喜欢中国的美食、中国菜”。来自蒙古国的宁静说，自己最想带回国的就是中国的美食。而在回答“想把中国的什么带回家时”，来自欧洲的江海平和何铭更是不约而同地给出了一个让我们没有想到的答案。

“中国有一种做饭的调料——四川的花椒”，江海平说，这是自己最想带回国的东西，“因为我非常喜欢麻辣，但是在荷兰没有很辣的食物，所以我（想）把花椒带回家，这样可以做我喜欢吃的四川菜。”何铭也说，他已经把花椒带回了德国。“我给我爸爸带了重庆的花椒，现在他什么菜都放（花椒）。”

这个出人意料的答案中虽然包含着外国人对中国美食的某种印象——麻辣，但也反映了越来越多的人爱上中餐的现实。比如，花椒的需求就来自风靡全球的川菜。据2017年《成都日报》介绍，近几年，花椒的需求量增长很快，每年增长在2成左右。日本、韩国等国，还有欧洲、美洲的华人聚集地，都是花椒主要的出口地。

近些年，中国街边美食在国外“走红”的消息也层出不穷，煎饼、包子、肉夹馍……不仅征服了海内外“吃货”的胃，更成为中国美食文化“走出去”的一张张名片。

中国日报网出品

策划：张少虎、王晗

拍摄/后期：颜家欣