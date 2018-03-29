点赞中国！外国留学生想把这些中国制造“搬”回家

来源：中国日报网
（王晗） 随着中国对外开放的不断深入，越来越多的外国留学生来到中国学习。他们如何看待在中国的生活？又想把哪些中国“特产”带回自己的国家？28日，中国日报网随机采访了多位外国留学生，中国的交通、互联网、美食等受到他们的特别青睐。
“高铁，我真喜欢！”
便捷、快速的交通系统，反映了中国多年来对基础设施建设的持续投入。根据国家发改委今年提请十三届全国人大一次会议审议的报告，2017年，我国全年铁路建设完成投资超过8000亿元，公路水路完成投资超过2万亿元，民航完成投资825亿元。今年要完成铁路投资7320亿元、公路水运投资1.8万亿元左右。
“互联网方面，比日本方便多了”
来自韩国的洪泽美，虽然在中国生活时间不长，但也已经感受到了移动支付的便捷：“结账的时候用手机支付，这个很方便。”
获得留学生“点赞”的网购、外卖、快递、移动支付、共享单车等，搭载的是互联网经济的东风。中国互联网经济的发展有目共睹，据《世界互联网发展报告2017》和《中国互联网发展报告2017》，2016年中国数字经济规模总量达22.58万亿元，跃居全球第二，占GDP比重达30.3%，以数字经济为代表的新经济蓬勃发展。
“喜欢中国的美食”
“中国有一种做饭的调料——四川的花椒”，江海平说，这是自己最想带回国的东西，“因为我非常喜欢麻辣，但是在荷兰没有很辣的食物，所以我（想）把花椒带回家，这样可以做我喜欢吃的四川菜。”何铭也说，他已经把花椒带回了德国。“我给我爸爸带了重庆的花椒，现在他什么菜都放（花椒）。”
这个出人意料的答案中虽然包含着外国人对中国美食的某种印象——麻辣，但也反映了越来越多的人爱上中餐的现实。比如，花椒的需求就来自风靡全球的川菜。据2017年《成都日报》介绍，近几年，花椒的需求量增长很快，每年增长在2成左右。日本、韩国等国，还有欧洲、美洲的华人聚集地，都是花椒主要的出口地。
近些年，中国街边美食在国外“走红”的消息也层出不穷，煎饼、包子、肉夹馍……不仅征服了海内外“吃货”的胃，更成为中国美食文化“走出去”的一张张名片。
中国日报网出品
策划：张少虎、王晗
拍摄/后期：颜家欣