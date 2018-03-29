来源：人民日报、新华网

钟扬走了，但精神还在，后人应该继续给孩子们心中点燃一把火，应该继续给时代的进步送去火种

植物学家钟扬教授离开我们已经半年多了，人们感怀先生往事，也会追溯先生的精神来源。钟扬说过，“人不是因为伟大才善梦，而是因为善梦才伟大”。他做的很多事情都着眼于十年、百年，甚至千年，哪怕自己看不到开花结果，也要把种子播撒在大地。

中国古代形容社会劳动是“春种，夏长，秋收，冬藏”，每一个阶段承前启后周而复始。当前我们有大量空白需要填补，无数未知需要探索，万千新路需要勘测，“春种”具有创新开拓的关键意义。但是，这又是一个十分艰难的选择。很多人更喜欢急功近利，愿意竭泽而渔的“短平快”，愿意出现在“秋收”时刻，却惧怕做一个也许看不见收获季节的“春种”人。

对比之下，钟扬做事总是沉浸着高远的诗意情怀，洋溢着“功成不必在我”的历史追求。他为上海种植红树林，一开始几乎每个人都不赞同，但他绝不放弃。因为他了解20多万年前上海生长过茂密的红树林，因为他对海南、深圳和日本冲绳等地的红树林考察了10年。更重要的是，他愿意去做一个“献给未来上海的礼物”，哪怕造福的是50年甚至200年后的人。第一年种下的树苗遭遇罕见的冰冻，但第二年种下的树苗都活了，甚至前一年“冻死”的也活了回来。如今那里最高的树苗已经高出地面两米多，生物多样性也愈加丰富。“人和树都要坚持下去”——再看钟扬的生前感言，尤其感受到面向未来的“坚持”之可贵。

“十年树木，百年树人”，对树有坚持，对人更是如此。上海自然博物馆新馆建成之后，大量的馆藏标本和资料需要梳理，变成大众能够看懂的展品，而当时上海几乎没有人能够横跨这么大的知识领域。钟扬此时显示出丰厚的“跨界”知识储备，义不容辞担任了博物馆中英文图文版负责人，承担全馆展品的图文写作。这个工作劳动量很大，也不会出什么看得见的学术成果，但他看到的是少年儿童的紧迫需要。“我已经想好了100个小故事，要为小学生们录下来，这些故事都是从一个问题开始，既有趣又有科学性，引导孩子学会提问。”为了一个遥远的期待而默默播种，方能收获无数梦想。

今天我们太需要钟扬精神的滋养了！我们的少年儿童教育，总是过于强调“不能输在起跑线上”；我们的青年过分重视竞争，认同“出名要趁早”，把“人生赢家”当作目标；不少领导干部，也更喜欢操作马上看到成果的“显绩”，不愿在造福后代的“潜绩”上花大力气。习近平同志曾在《摆脱贫困》一书中阐释过“滴水穿石”的时代哲理：水滴在牺牲的瞬间，虽然未能看见自身的价值和成果，但其价值和成果体现在无数水滴前仆后继的粉身碎骨之中，体现在终于穿石的成功之中。当每个人都成为这样的“水滴”，我们何愁不能造就历史的成功契机？不计当下，把个人融入国家发展、民族复兴的伟大洪流，这样的人最应该得到社会的尊重，最应该享受时代的荣光。

去年夏天，钟扬曾给西藏墨脱最偏远的背崩乡上钞希望小学上过科普课。160多名门巴族学生听得十分入神，满眼都是成长的渴望。钟扬当场提出要捐款10万元。校长很感动，却没有收下，他说：“比起钱，这里的孩子更需要您给他们带来科学的火种。”钟扬走了，但精神还在，精神的力量远胜金钱。后人应该继续给孩子们心中点燃一把火，应该继续给时代的进步送去火种，当这种精神蔚然成风，我们的民族也将释放出更澎湃的创造力。（梁永安）

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