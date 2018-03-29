李强等市领导参加义务植树：既要推进“绿化”，也要注重“彩化”

本报讯 申城三月春回大地，枝头绽绿，桃李芬芳，处处生机勃勃。今天上午（3月29日），市领导李强、应勇、殷一璀、董云虎、尹弘等来到普陀区桃浦中央绿地，参加全民义务植树活动。

植树现场，李强一行听取了桃浦中央绿地项目规划和开发建设情况汇报。该绿地总面积近50万平方米，集自然景观、休闲功能于一体，由一系列人行道、林荫道、广场、桥梁、观景道组成，利用缓缓起伏的地形和蜿蜒曲折的道路，形成山谷意象，演绎出一个富于变化、充满活力的城市绿地，建成后将成为中心城区最大的开放式绿地之一。未来，这里不仅是一个环境优美的花园，还是一个大型的生态净化系统，曾受污染的土壤将得到修复重获新生。市领导来到植树点，挥锹培土，细心种植下无患子、朴树、五角枫、榉树等树木。

李强说，上海的绿化建设通过多年努力取得了显著成效。上海要建设卓越的全球城市，生态之城是应有之义，要抓住举办中国国际进口博览会的重大机遇，进一步提高绿化建设水平，提升生态空间品质。既要推进“绿化”，也要注重“彩化”，在绿植的颜色选择、品质选择上下更大功夫，让城市绿化更加丰富多彩，让广大市民群众有更多获得感。

市委常委廖国勋、吴靖平、周波、陈寅、翁祖亮、诸葛宇杰、施小琳、凌希和市人大常委会、市政府、市政协负责同志参加了上午的义务植树活动。

今年，上海大力推进生态环境建设，将努力完成绿地建设1200公顷以上、绿道建设200公里、立体绿化建设40万平方米，人均公园绿地达到8.2平方米。新增林地7.5万亩，森林覆盖率达到16.8%。加快建设世博文化公园、三林楔形绿地、黄浦江滨江绿地、桃浦中央绿地、上海植物园北区等大型公园绿地。打造老港基地周边、吴淞江、崇明环岛运河、京沪高铁等市级重点生态廊道，推进外环绿带、环佘山等绿道建设。计划新增50座以上城市公园，全市城市公园总数近300座，实现松南郊野公园开园，加快建设合庆、庄行等郊野公园。