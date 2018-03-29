李强调研虹口：依托滨江资源和文化底蕴 发挥优势增强特色 推动高质量发展、创造高品质生活

在白玉兰广场

本报讯 市委书记李强今天下午（3月29日）在虹口区调研时指出，按照以习近平同志为核心的党中央决策部署，今年全市各项目标任务、重点工作已经十分明确，要结合自身实际，紧盯重点难点攻坚突破、狠抓落实。虹口要依托滨江资源和文化底蕴，发挥优势、增强特色，把资源优势转化为发展优势，大力推动高质量发展、创造高品质生活。

在浦江饭店

位于外白渡桥东侧的浦江饭店，始创于1846年，见证了东西方文化的交流交融，爱因斯坦、卓别林等中外名人曾经入住，这里诞生了中国第一盏电灯、接通了中国第一部电话，新中国第一家证券交易所——上海证券交易所在这里开业。李强察看了饭店孔雀厅，在名人文化走廊仔细端详历史实物和照片，听取历史文化及未来功能规划情况介绍。李强说，虹口文化资源丰富，有许多重要的红色文化、海派文化地标，要加大保护挖掘力度，激发创新创造活力，把文化资源用好用足，为打响“上海文化”品牌作出应有的贡献。要通过城市更新，保护好有价值的历史建筑，留住城市记忆。

虹口北外滩地区拥有3.2公里滨水岸线，正在大力推进金融、航运等高端服务业集聚发展。李强一行来到扬子江码头，这里同陆家嘴金融城、外滩万国建筑群隔江相望，是感受上海城市发展历史、改革开放成就的最佳地点之一。李强要求军地联手推进贯通开放，高标准规划建设，把珍贵的岸线资源开发好利用好。在白玉兰广场，市领导听取虹口功能区建设、旧区改造以及架空线入地等工作汇报，详细询问区域转型升级、历史风貌保护以及居住环境改善情况。虹口落实市委、市政府部署，全面启动了架空线入地工程，李强表示肯定，要求以此为抓手，积极推进城市精细化管理。当听到虹口二级以下旧里总体体量较大、改造任务仍较为繁重时，李强指出，要进一步创新思路举措，加大改造力度，加快推进速度，下大力气改善居民居住生活条件，不断增进民生福祉，让市民群众有更多获得感。

在犹太人纪念馆

随后，李强来到上海犹太难民纪念馆。一张张历史照片、一件件珍贵史料、一段段实录影像，全面记录了二战时期2万多名犹太难民避难上海，与同样遭受战争蹂躏的上海人民相互帮助、共渡难关的真实历史。李强认真浏览，不时询问。他说，这段历史弥足珍贵、意义深远，要创新对外传播方式，打造交流合作平台，努力讲好犹太人在上海的这段故事，增进上海与国际友人的情谊和往来。

在园区

上海花园坊节能环保产业园着眼于互联网、人工智能、智慧管理、新能源等领域，集聚和培育了150多家专业节能环保机构和科技创新企业。市领导先后走进上海环境能源交易所、虎扑（上海）文化传播有限公司、上海高顿教育培训有限公司，同园区和企业负责人亲切交流，认真听取意见建议。李强说，园区要充分发挥绿色节能技术集成效应，进一步形成聚焦，做强特色。体育、教育产业空间巨大，与互联网、大数据深度融合将迸发更大潜力，对这类对发展撬动力强的产业，要紧抓不放，主动作为，让新兴产业优质企业在上海更好发展壮大。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加调研。