李强应勇会见遵义党政代表团：以更大力度支持贵州遵义打赢脱贫攻坚战

本报讯 市委书记李强，市委副书记、市长应勇，今天下午（3月29日）会见了由贵州省委常委、遵义市委书记龙长春，遵义市委副书记、市长魏树旺率领的遵义市党政代表团一行。

李强感谢贵州省、遵义市长期以来对上海发展的大力支持、对上海援黔干部的关心爱护。他说，上海与遵义都是有着光荣革命传统的城市，两地渊源深厚、联系紧密。中央要求上海与遵义开展扶贫协作，是对上海的信任。我们将按照以习近平同志为核心的党中央统一决策部署，积极响应配合贵州省委、省政府和遵义市委、市政府的建议要求，全力以赴做好精准扶贫各项工作，与贵州省、遵义市共同努力，确保在2020年前，实现现行标准下贫困人口脱贫、贫困县摘帽，解决区域性整体贫困。当前，上海正加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心，建设卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市。上海将始终坚定围绕国家战略、服务国家发展，以更大力度支持贵州遵义打赢脱贫攻坚战，为如期全面建成小康社会作出更大贡献。

龙长春感谢上海长期以来给予遵义的真情帮扶，详细介绍了当地经济社会发展以及脱贫攻坚最新进展。他说，按照中央要求、遵义所需、上海所能，上海对遵义扶贫协作成效显著，遵义广大干部群众深受鼓舞。希望在现有良好协作基础上，深入推进产业合作、人才交流、医教帮扶，共同努力携手打赢脱贫攻坚战。

上海市领导诸葛宇杰、时光辉参加会见。