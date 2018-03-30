造车新贵威马首个工厂建成

晨报记者 林劲榆

新势力造车能否在汽车行业复制代工的苹果模式？新兴车企、传统车企谁将主宰汽车的未来？

昨天，威马汽车宣布，首台威马EX5在温州工厂试装车下线，该工厂是国内新造车企业中首个自主建成并投产的智能化整车工厂。在兴奋之余，威马创始人沈晖就公开表示：“如果选择代工生产，我会天天睡不着觉。”矛头直指去年抢先一步推出新车的蔚来汽车。

代工如代孕让人不放心

去年年底，蔚来成为了国内首家上市新车的新兴车企，不过“代工”模式广受诟病，不看好其生产模式的除了传统车企，还有很多同行的汽车创业企业。

“代工就像代孕，质量、安全都无法保障，这个模式在国际汽车行业早就有人实践，但证明是失败的模式。”沈晖透露，很多人将汽车行业代工与苹果代工类比，但忘了苹果刚刚开始初创时是有工厂的，代工是其极其成熟之后才开始的。与手机相比，汽车复杂得多，很难想像代工汽车的质量、安全如何保障。

与众多汽车创业企业还在PPT上不同，已经有一批诸如威马的创业车企开始打造自己的工厂，并且已经拿到了生产许可。根据官方消息，目前已经有超过15家企业拿到了新能源汽车生产资质，有的是通过收购兼并，还有的通过申请，但创业型企业也只有寥寥两三家拿到了生产资质。

拥有自建工厂，这是获得新能源生产牌照的关键，这也正是沈晖等自建工厂造车创业者苦苦争取重资产的重要原因。

新能源车10万台规模是坎

国内正在踌躇发展新能源汽车的企业过百家，新能源汽车是风口、炒作还是行业的新机遇？

在新车下线的同时，威马提出：“多说无益，未来谁先达到10万台的销售规模，那么谁就能在市场立足，新能源汽车没有量，弄两台概念车，再酷再绚也没有意义。”

谁能抢先一步抢占中国新能源汽车市场的领头地位，威马、蔚来还是传统车企？

普华永道有关分析人士表示，“新能源汽车市场的格局刚刚开始，还没有形成头部企业。”新能源汽车行业竞争越来越激烈，传统车企和新兴车企都面临巨大压力。两者都在电动汽车和新兴客户导向型创新方面作出更大的投资。与此同时，越来越多的新竞争对手将涌入市场。预计到2020-2025年，这些竞争趋势将达到白热化的状态，同时这也意味着对于制造商及其供应商而言，2020-2025年将会是关键性的几年。