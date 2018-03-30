风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

日前，工业和信息化部信息化和软件服务业司组织召开工业领域区块链应用座谈会。参会代表围绕工业领域区块链应用发展情况、面临的问题和挑战、发展趋势等内容进行了广泛交流。下一步，工信部信息化和软件服务业司将继续深入开展调研，总结应用实践，研究探索区块链在工业领域的应用。

上市公司也纷纷沾上区块链，北大荒就表示，公司参股的区块链公司第一批区块链认证大米，已于2017年12月28日开始在京东商城预售。

曾几何时区块链一词变得非常敏感，为什么会这样，因为据说，区块链使任何人都可以“印钞票”、“发行钞票”，但是如果想流通，需要得到其他人的认同。得不到认同就是“废纸”，所以，首先要做的，是要得到别人的认同，思想和认知，是精神能量，可以变成科学、变成国家，也可以变现，变成钞票，变成物质财富，于是这样一来，区块链似乎无所不能，又似乎很玄乎，让人难以理解。

“近日北京一则区块链招聘广告就刷爆了朋友圈，要求应聘者对区块链技术和密码学有深入研究，给出的年薪不低于500万元人民币，并且上不封顶。就算是这样，也挖不到人，因为符合条件的人难找。”高智说。统计数据显示，在职业技能中标注自己具有区块链相关技术的人在2015年到2017年增加了19倍，但真正能称得上顶尖人才的很少很少。

“目前，区块链还没有一个确切的定义和边界先定，包括内涵和外延。加上行业正处于监管真空期，这也导致区块链衍生市场比较混乱，有一些人模糊区块链的定义和边界，打着数字货币、数字资产的幌子，进行传销、诈骗、ICO 非法集资等活动。我就被拉进不少炒币群，有些群比较正规，传授一些区块链知识和技术，但也有些群就是一个骗子群，里面各种忽悠，稍有不慎就会上当。”郁教授道。由于区块链技术采用“去中心化”的技术设计，监管难以对主体进行有效控制，而且很多区块链项目都是将服务器放在境外，难以被监管到，所以其有较大隐蔽性。

今日行情预测：收涨

仓位：70%