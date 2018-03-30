房企巨头年报亮丽，地产板块强势崛起-房企强者恒强 行业集中度再提升

晨报记者 曹西京

在房企“三巨头”年报亮丽刺激下，昨地产板块强势崛起，居沪深两市板块涨幅之首，龙头股万科收涨9.03%。房企呈强者恒强格局，2017年排名前列的大型房企继续保持较快增长，行业集中度进一步提升。前20大房企销售金额已超过全国总销售额的三分之一，较2016年上升了7.3个百分点。

并购扩大物业和土地

去年，中国并购市场整体降温，但房产行业并购创纪录，这还是在去年下半年限制海外投资房产的背景下。普华永道统计，2017年中国境内房地产相关的并购交易482笔，同比增加6.4%；交易金额约810亿美元，同比增加30.6%。规模化集约化、获取土地储备、多元化与转型发展是房地产行业并购的三大主要动因。交易额大于10亿美元的房产并购交易额占比46%，近一半。房地产行业存在明显的规模优势，而并购是快速增长的重要方式。2017年尽管并购一定程度上受到金融去杠杆影响，但不同规模的房地产企业在融资渠道和资金成本的巨大差异，也加剧了行业巨头对中小型房企的并购，形成强者愈强的局面。

收购盘活存量房产

业内人士表示，住房市场进入存量为主的新常态，发展住房租赁市场、鼓励长租公寓等成为一大趋势。因此，房地产并购交易公司买家占主导，同时私募基金的活跃度显著上升，交易数量和金额分别增长96%和83%，表明这个市场仍被看好。从区域看，去年广东、北京、上海和浙江房地产并购交易金额排名居前。

随着房地产行业“存量时代”日益临近，越来越多的房企开始从传统的“拿地卖房”向“运营为王，赋能增值”的方向转型发展。去年很多房企采取“出售与持有运营并举”的战略，通过合资合作、兼并收购，在物业管理、社区增值服务、长租公寓等领域下注；收购资产除了传统的住宅和商业地产，还包括物流地产和共享办公等新业态。