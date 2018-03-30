融创发布业绩 万达文旅成安慰

记者 林劲榆

晨报讯 对于2017年的“并购王”融创来说，并购可谓一把双刃剑，乐视网投资遭遇惨痛失败的同时，万达文旅则成为了利润新增长点。

昨天，融创发布业绩报告，孙宏斌被团团围住，他坦言：“乐视是我们的转型的代价，文旅是我们的‘诗和远方’。”

融创业绩报最值得关注的就是针对乐视网的投资亏损了。公告显示，集团的销售及市场推广成本由去年的9.2亿元增加273.2%至34.2亿元。行政开支由2016年的人民币13.4亿元增加315.0%至55.6亿元。其中包括，出于谨慎考虑，计提应收乐视相关公司及其关联方的款项的坏账损失拨备人民币21亿元。

此外，公告显示，集团的其他开支及亏损由2016年度的人民币0.2亿元增加至2017年度的人民币106.9亿元，主要为对于乐视相关公司的投资、债务担保共计提约人民币99.8亿元的减值拨备。由此计算，融创为乐视网计提的减值准备达到了120.8亿元。

乐视网这笔买卖失败了，融创去年收购的万达文旅项目正蒸蒸日上，在融创2017年业绩会上，董秘高曦指出，融创通过收购万达13个文旅项目已经完成高起点的文旅布局，很快会成立文旅集团，公司长期看好这块业务的发展。

融创表示，2018年将成立独立运营的文旅集团致力于提升公司高起点布局的文旅项目的运营能力和盈利水平，文旅集团的长期目标是成为中国最具行业竞争力文旅地产运营商之一，成为融创未来新的增长点。