晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市高开低走再回升，白马股、权重股早间强势反抽，创业板则冲高回落，盘中钢铁、证券板块领涨两市。午后股指一路高歌猛进，与此前我们预测的股指将继续上补缺口的判断完全一致。

减税利好制造企业

从2018年5月1日起，制造业等行业增值税税率将从17%降至16%，交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率将从11%降至10%。此外，工商业小规模纳税人年销售额标准统一上调到500万元，对于部分先进制造业、现代服务业企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税款予以退还。上述三项措施，全年将减轻市场主体税负超过4000亿元，内外资企业都将同等受益。此举是为进一步完善税制，支持制造业、小微企业等实体经济发展，持续为市场主体减负。

机构认为：增值税率下调有望增厚三大航空公司今年净利润逾6亿； 减税也会修复基本面预期，有效对冲A股短期出现的压力，这次增值税减税将直接利好制造业企业，特别是高端制造与科技创新企业。

环保板块估值低

去年以来，水治理领域的政策支持力度不断加码，2017年公布修改后的新《中华人民共和国水污染防治法》已在2018年1月1日起实施。其中“河长制”、污泥处理、农村污水垃圾畜禽粪便等的处理被首次写入，表明国家对流域治理、市政污泥、农村面源污染的逐渐重视与治理决心。

未来环保工作中大气治理仍是重中之重。伴随生态文明入宪、生态环境部组建，生态环境保护的顶层机制得到进一步完善和强化，环保板块经历了大半年调整后，估值已经处于历史底部，机构建议优先关注黑臭水体治理高景气细分领域中业绩增长稳健、估值较低的龙头股投资机会。

短期大盘没有大碍

经过近期持续回调之后，以上证50指数为代表的权重蓝筹股在昨天的盘中出现逆转，短期风险集中释放所带来的波动不会改变中期走势，上市公司能否盈利才是影响个股长期表现的关键因素，所以蓝筹也好，成长股也罢，核心价值中枢依然是业绩为王。

技术上，白马蓝筹探底回升，有助于大盘继续上补缺口，笔者在昨日早盘策略中已经提示“手里有蓝筹的投资者短期不要跟着杀跌，主板回补缺口还得依靠这些股票的拉升，但创业板股票在普涨两天后，个股必然会有所分化，局部的震荡是必须的，投资者在操作时还需要掌握好节奏和追求业绩与低估值匹配的龙头品种，一些创业板个股分时有背离，不排除会有短暂回落”。昨天的盘面完全是按照技术上的要求在演变，所以短期大盘没有大碍，会继续演绎漂亮的局部行情。