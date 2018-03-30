从Facebook泄密看网络安全险配置需求

师诗靓

近日，Facebook卷入了一宗丑闻，媒体揭露称一家服务特朗普竞选团队的数据分析公司Cam-bridge Analytica获得了Face-book五千万用户的数据，并进行违规滥用。Facebook违背了用户协议，对用户隐私造成了侵犯，遭到了舆论的强烈批评。当网络安全越来越受到关注，甚至直接影响到用户隐私以及账户之时，消费者对于网络安全保险的需求日益突出。

据普华永道发布的报告《保险2020与超越：从网络弹性中获取红利》预测，到2018年，全球网络安全保险市场将增至50亿美元，到2020年将增至75亿美元。可见，网络安全保险发展潜力巨大。

然而，网络安全保险在中国的发展速度一直较为缓慢。

事实上，自去年6月1日起，《中华人民共和国网络安全法》施行，内容涉及如何保障网络数据安全，要求网络运营者采取数据分类、重要数据备份和加密等措施，防止网络数据被窃取或者篡改等。

需要看到的是，网络安全法的施行为网络安全保险的发展提供了一个契机，但就市场情况而言，大多数中国保险公司并没有在相关产品上花费大功夫。

查询各保险公司推出的与网络安全相关的产品可以看到，大多数围绕的都是账户安全保险，即针对互联网个人账户安全进行保障，或者是拓宽至个人名下的所有账户。

而对于网络攻击风险的保障，相关产品更多来自外资保险公司。有媒体调查显示，国内首批提供互联网安全保险的险企是美亚保险和安联财险。美亚保险产品的承保范围包括敏感数据外泄（个人及企业数据）、黑客入侵、计算机病毒、雇员恶意破坏数据或处理数据失当、数据盗窃、网络保安系统失效、计算机系统事故所引发的第三方索赔或导致的业务中断，以及网络勒索相关赎金的保障。

然而，现实却是消费者们迫切地希望能获得更好的网络风险产品来应对复杂的并且日益增长的网络风险。不仅是对于个人，对于企业更是如此，尤其是掌握了大量公众信息的金融、教育、医疗卫生行业。

保险经纪集团怡和立信旗下的再保险公司JLT Re的全球分析主管David Flandro表示：“近几年，网络风险抬头的趋势非常明显，不论是大型跨国企业，还是小型本地公司，其运营成本都因网络风险的增加而显著上升。因为网络风险的成因和导火索经常变化，公司经营者很难正确地认识到他们所面临的风险本质以及无法确认自己需要的是哪种类型的保险产品。这种情况下，保险公司和保险经纪公司就需要为客户解释和量化网络风险。不管是对于企业，还是对于保险公司，加强全球市场的合作是满足市场的网络安全险需求以及充分发挥网络安全险潜力的方法。”