百万重疾险“复制”百万医疗险模式-续保受限产品难以“走红”

师诗靓

红极一时的百万医疗险曾被网友戏称为“国民医保”，其低保费高保障的特点成为了最大卖点。保险专家指出，此类保险由于是先自付再报销，且有免赔门槛，其实更适合作为重疾险的补充而存在。然而，每年动辄上万的重疾险保费对经济并不宽裕的人来说却是一笔不小的负担。面对这样的情况，众多险企纷纷上线了创新险种“百万重疾险”，将重疾这一长期险种短化，每年保费可低至百元，而保额却能高达上百万。

然而，就这类百万重疾险而言，击中消费者重疾保障需求痛点是其卖点，但续保却可能面临诸多限制，其市场接受度目前还有待观察。

创新型重疾险面市

近期，包括平安、腾讯微保等险企纷纷上线了创新型的重疾保险，其设计理念与销售渠道均与网红“百万医疗险”如出一辙，保费低、保障高，保费交一年保一年。

众所周知，重疾险的价值体现在其收入补偿上。当一个人罹患重大疾病时，所需医疗费用巨大，恢复周期也都比较长，可能还有一系列附带损失，比如疾病治疗费用、工作收入损失、长期康复费用等等。这个时候需要有重疾险来分担生病期间的费用损失。万一患上保险合同规定的大病，就可以获得一笔一次性给付的现金补偿。一般来说，重疾险是买多少保额，就能一次性赔多少钱。

按现在的医疗费上涨水平，重疾险保额应不少于30万。若是投保长期重疾险，每年的保费不菲，动辄上万，并非人人都负担得起。而险企近期密集上线的创新型重疾则是直击这一问题，减轻投保人经济压力的同时提供高保障。

以腾讯微保上线的微医保·重疾险为例，最低35元起步，投保50万保额也不过几百元，购买更灵活：不要求体检，只需通过健康告知即可，保费交一年保一年，续保可至100周岁。该产品保障100种重疾，覆盖了人一生中高发的99%大病，包括癌症、白血病等。

值得注意的是，百万重疾险的“走红”与其放宽首次投保年龄限制、保障疾病种类扩容等都不无关系。

具体来看几款典型的产品，如平安i康保重疾险的最高首次投保年龄是50岁，新华保险i相依、乐活e生重疾险最晚在60周岁可以投保，而微医保重疾险则最晚到65岁还可以投保。除了平安i 康保重疾险外，其余3款产品，相比大多数公司55岁就不给保重疾险的规定都显得“宽容许多”。

业内人士表示：“不仅是投保年龄的限制，事实上被保险人超过50岁后，即使还可以买重疾险，但是保费倒挂的问题会非常严重。相比较而言，‘网红’ 百万重疾险的性价比是值得肯定的。”

不仅如此，平安i康保和微医保重疾险均保障100种重大疾病，乐活e生保障70种，新华保险i相依保障45种。不过，乐活e 生（19种）、平安i康保重疾险（20种）有针对特定重疾的保额翻倍，和针对30种轻症的保险金。换句话说，在保障范围上，这些产品同样具有“网红”属性——用更全面的保障吸引消费者。

“重疾+医疗”优势互补

然而，有不少保险消费者存在这样的疑问：既然百万医疗险已经可以实现免赔额后自费金额的100%报销，那为什么还要购买百万重疾险呢？

事实上，这样的疑问不仅存在于这两款网红产品中，即使是普通的重疾险和医疗险同样有人抱有疑惑。

保险专家指出：“重疾险是确诊为合同保障范围内的疾病即可一次性赔付，为给付型；而医疗险是通过发票进行报销的，需要先垫付再凭借相关材料由保险公司理赔，为报销型。但最关键的不同点在于，医疗险是补偿患者合理且必要的医疗费用，重疾险是弥补患者就医期间的其它收入损失。”

对于这二者的配置问题，保险专家进一步指出，若资金足够，那么建议两者全部配置。重大疾病保险的针对性更强，而医疗保险的普适性更强。如果资金有限，则建议优先配置重大疾病保险。

续保存在诸多限制

事实上，高性价比的百万重疾险以其低保费高保障的特点已经吸引了不少的消费者，然而这一产品能否复制“百万医疗险”的走红路径，再度成为一款国民产品，却依然有待市场的考验。

其中最大的问题就在于续保门槛。尽管大多数此类产品在销售界面都宣称可续保至80岁甚至100岁，但在实际操作中却存在诸多限制。

仍以微医保重疾险为例，该产品条款中明确指出，当发生四种情形之一的，本合同不再接受续保：被保险人年龄超过100周岁、身故或发生过本合同约定的重大疾病理赔； 本合同在您申请连续投保时已因其他条款所列情况而效力终止；被保险人不如实告知、欺诈等其他我们认为不符合续保条件的情形。此外，产品停售等情况的出现同样可能带来无法续保的问题。

保险专家指出：“虽然相比终身、定期重疾险，短期产品更灵活性价比更高，但同样也冒着失去稳定性的风险。”