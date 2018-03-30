2018一级方程式喜力中国大奖赛-车迷活动多到超乎想象

晨报记者 王 嫣

4月13至15日，2018一级方程式喜力中国大奖赛即将再临申城。今年恰逢F1中国站十五周年，除了领略赛道上的精彩，车迷们还将在“车迷地带”享受一整套的吃喝玩乐体验。

在全新升级亮相的车迷地带（FAN ZONE），车迷们可以自由体验模拟游戏驾驶、F1进站换胎挑战、F1体能挑战等活动。通过各项活动，您不仅有机会和其他车迷通力协作，感受F1的团队精神，也可以和他们比试一番，了解自己是否有天赋成为F1车手或者担纲其他车队重任。如果表现出色的话，还有机会获得2019年F1中国站门票等超级大奖。

此外，在F1中国站十五周年的纪念日，一套浓缩F1中国站历年精华的十五周年限量明信片也将在赛事现场正式亮相。赛事期间，只要来到水景广场的久事赛事官方互动区（赛事官方纪念品商店旁），完成注册成为锐速车迷会会员、关注久事赛事旗下四大赛事微信公众号，并参与现场互动竞猜，即有可能把这套精美珍贵的限量版明信片带回家。而现场的纪念品商店，将继续出售最棒的赛事官方授权产品，包含队服、帽子以及各种周边。车迷们可以把你支持车队的重量级周边一次买过瘾。

今年精彩上海·嘉定主题园仍将坐落于水景广场，包括安亭·上海国际汽车城综合展区、汽车模型创意文化集市、成龙耀莱车队在内的十二个展区将为现场观众展示最先进、最丰富的汽车文化。

而在赛事现场，丰富的美食选择会让你补充一天的能量。今年从地铁11号线上海赛车场站出发徒步一分钟就能到达的水景广场，将继续为车迷们带来中西方的饕餮美食。

目前赛事主看台赛票已基本售罄，副看台尚有少量余票。购票及了解具体票务信息请关注久票网（www.jusstickets.com），赛事更多信息请关注官方微信：F1中国大奖赛。我们敬请期待与您共同相约2018一级方程式喜力中国大奖赛。