看上海浪琴环球马术冠军赛-这样穿搭才够优雅

晨报记者 王 嫣

4月20-22日，上海浪琴环球马术冠军赛将第五度落户申城。马术比赛向来是高雅、绅士运动的代表，看马术该如何装扮自己才符合礼仪、又美出边际？现在我们就来给您支招。

首先，出于对马术礼仪的尊重，穿着雅致、整洁是观赏马术赛事的基本。女士们可以选择款式典雅、面料舒适、剪裁修身又方便行动的礼服裙。切忌穿着过短、过休闲，或者颜色太花哨、闪亮和鲜艳的裙装，以免马匹受到惊吓，破坏选手参赛情绪。

观看赛马，佩戴帽子的历史渊源已久，可以追溯到赛马文化的诞生之时。过去，出席赛事佩戴帽子是身份、财富的代表，今日仍然可以反映个人的时尚品位。尤其是在马术赛事现场，戴一顶比平时出行更“浮夸”的礼帽，更能让你成为人群中的焦点。此外，戴礼帽还具有增加身高、拉长身形和修饰脸型、让你一秒变小脸的神奇功能。回顾2016年上海浪琴环球马术冠军赛期间，志玲姐姐穿着黑色礼服，选择搭配一顶带有玫红色花朵礼帽的造型就相当的经典，稳重而不沉闷，非常值得借鉴。据悉，今年赛事期间，作为浪琴表优雅形象大使的志玲姐姐将再次来到现场观赛，你和她谁更能成为赛场时尚标杆？我们都很期待。

今年，为了让所有穿戴美美的观众都能优雅观赛、避免日晒雨淋，赛场所有看台都将加设顶棚。而观众们穿得优雅，行为也要保持优雅，切勿忘记遵守马术比赛的基本礼仪：进入比赛场地后，应将手机关闭或设置振动状态。如有事，可用短信交流，或当比赛告一段落时走出现场接打电话。观赛期间也请勿高声说话，不要发出刺耳的尖叫声，不能使用闪光灯拍照，尽量避免大声鼓掌，以免影响马和骑手的发挥。

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